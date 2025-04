Coronel Ulysses confronta ministro Lewandowski e defende honra das polícias em audiência no Congresso

Durante audiência no Congresso Nacional nesta terça-feira, o deputado federal Coronel Ulysses protagonizou um dos momentos mais marcantes do debate ao confrontar diretamente o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, após declarações polêmicas que responsabilizaram as polícias pela sensação popular de impunidade no país.

O parlamentar classificou como “ofensiva e injusta” a fala do ministro, que afirmou que “a polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar”, e relembrou o histórico do próprio Lewandowski no STF e no Conselho Nacional de Justiça, onde implantou o modelo de audiência de custódia que, segundo Ulysses, “libertou mais de meio milhão de presos, muitos ligados ao crime organizado”.

Com firmeza, o deputado criticou ainda a Proposta de Emenda Constitucional da Segurança, redigida pelo ministro e enviada ao Congresso por Lula, por centralizar o controle das forças policiais e excluir as entidades representativas da segurança pública do debate. “O senhor demonstra desprezo pelo trabalho das polícias estaduais e uma visão garantista que só favorece criminosos”, disparou Ulysses.

Ao fim de sua fala, o deputado reiterou seu compromisso com os profissionais da segurança pública e com a população que clama por leis mais duras e ações concretas contra o crime. “Enquanto estiver aqui, não vou permitir que joguem nas costas da polícia a culpa por um sistema que o próprio governo desmantela com discursos ideológicos e medidas frouxas”, concluiu.

