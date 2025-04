Deputado Tadeu Hassem se sensibiliza com ex-servidores do ISE e cobra solução no plenário da Aleac

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) manifestou, nesta terça-feira (29), seu apoio à causa dos ex-servidores do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), que aguardam há anos o pagamento das indenizações trabalhistas após a saída do quadro de servidores públicos.

Preocupado com a situação e sensibilizado pelos relatos da categoria, o parlamentar levou o tema ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), destacando a necessidade de uma solução para o reconhecimento e a compensação dos profissionais que, durante anos, desempenharam um papel essencial à sociedade, atuando na segurança e ressocialização de adolescentes em conflito com a lei.

“Esses servidores dedicaram anos de trabalho ao serviço público, cumprindo uma missão fundamental para a sociedade acreana. Não podemos mais permitir que fiquem desamparados, sem o reconhecimento que merecem. A luta deles é justa, e, como porta-voz do povo, me sinto na responsabilidade de levar essa demanda ao plenário, buscando soluções rápidas e definitivas para que a situação seja resolvida sem mais demora”, afirmou o deputado.

Durante sua fala, o deputado Tadeu Hassem enfatizou a importância de uma resposta definitiva por parte do governo do Estado em relação ao pagamento das indenizações, e que busca por meio do diálogo com a base do governo uma solução definitiva para esses servidores.

O parlamentar também reafirmou seu compromisso de continuar acompanhando de perto o andamento da demanda buscando os encaminhamentos necessários junto aos órgãos competentes para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam efetivamente respeitados.

