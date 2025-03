Coronel Ulysses convoca Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski para explicar fala contra as polícias

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) protocolou um requerimento na Câmara dos Deputados convocando o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para prestar esclarecimentos sobre sua declaração polêmica de que “a polícia prende mal, e o Judiciário solta”.

A fala gerou forte reação entre policiais, governadores e entidades de segurança pública, que classificaram a declaração como um ataque injustificado às forças policiais. Segundo Coronel Ulysses, o ministro demonstra desconhecimento da realidade da segurança pública no Brasil.

“O policial arrisca a vida diariamente para prender criminosos, mas, muitas vezes, vê esses mesmos criminosos soltos rapidamente por um sistema leniente. O problema não está na polícia, e sim na legislação e na falta de rigor contra o crime”, destacou o deputado.

O parlamentar também criticou a gestão do Ministério da Justiça, apontando que a pasta deveria focar em fortalecer as forças de segurança, em vez de desqualificá-las. “Enquanto os policiais lutam contra o crime, o próprio governo enfraquece sua autoridade com falas irresponsáveis e políticas equivocadas”, afirmou.

A convocação de Lewandowski será analisada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Se aprovada, o ministro será obrigado a comparecer e explicar sua posição sobre o tema.

Coronel Ulysses reforçou seu compromisso com a segurança pública e prometeu continuar cobrando medidas eficazes para fortalecer as polícias e garantir mais segurança para a população acreana e brasileira.

