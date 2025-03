Com emenda de Alan Rick, UFAC recebe veículos e equipamentos para Clínica Veterinária

Nesta segunda-feira, 24, a Unidade de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária (UEPMV) da Universidade Federal do Acre (UFAC) recebeu dois veículos para o transporte de animais de pequeno e grande porte, além de equipamentos adquiridos com emenda parlamentar de R$ 1,2 milhão destinada pelo senador Alan Rick (União Brasil). A emenda também contempla melhorias na estrutura da unidade, com boa parte das obras já concluídas e prevê ainda: bolsas de estudo para os alunos do Programa de Aprimoramento em Práticas Hospitalares da UFAC, bolsas de estágio para alunos de graduação participarem da rotina de atendimento da UEPMV, contratação de médicos veterinários para atuar no atendimento clínico, cirúrgico e laboratorial da Clínica, e a aquisição de material de consumo hospitalar para a rotina de atendimentos.

“Tudo o que estamos celebrando aqui hoje é resultado de uma conversa com as ativistas da causa animal, professores, alunos, o corpo técnico da UFAC, principalmente, aqui do curso de Medicina Veterinária. Foram vários pedidos que estão sendo atendidos aqui hoje para fortalecer tanto o trabalho da UFAC na formação dos profissionais da Medicina Veterinária, quanto das organizações de resgate de animais e protetores independentes”, disse o senador.

Alan Rick também destacou que existem outras emendas destinadas a Universidade. “Além dessas ações com a Medicina Veterinária, temos outras frentes de trabalho. Logo aqui do lado do bloco, temos as obras do novo Colégio de Aplicação, também temos emenda destinada para a Unidade de Tecnologia de Alimentos (UTAL), R$ 1,6 milhão para que toda a indústria de alimentos do Acre não precise estar fazendo os testes laboratoriais fora do estado, fazer aqui dentro da UFAC. Ao todo, já são mais de R$ 15,4 milhões em emendas. Investir na UFAC é investir na melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, declarou.

Kelly Carvalho, coordenadora da UEPMV destacou como as novas aquisições irão contribuir com a formação dos futuros profissionais da medicina veterinária. “O recurso do senador Alan Rick , que viabilizou o veículo Veterinário da UFAC e as bolsas para especialistas, cumprirá um papel fundamental neste sentido. Desde o início de cada atendimento, os alunos serão integrados aos diversos processos da rotina veterinária, garantindo uma formação completa e alinhada às tendências globais no ensino da saúde. Esse enfoque permitirá que os estudantes desenvolvam habilidades para lidar com animais e seus tutores, desde a triagem inicial até atendimentos mais complexos”, explicou.

A reitora Guida Aquino fez questão de agradecer todo o apoio do parlamentar. “Estamos muito felizes com o apoio do senador Alan Rick. Só temos a agradecer a confiança na nossa equipe, são muitas boas notícias para a nossa Universidade”, disse.

