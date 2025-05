Coronel Ulysses cumpre agendas em Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia e reforça compromisso com o desenvolvimento do interior

Em mais uma jornada pelo interior do Acre, o deputado federal Coronel Ulysses intensifica sua atuação parlamentar e seu compromisso com as comunidades locais. Nesta semana, ele esteve nos municípios de Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia, onde se reuniu com lideranças, visitou obras e ouviu de perto as demandas da população.

Com um mandato voltado à presença ativa nos municípios, o deputado reforça a importância de investir no interior como estratégia essencial para o desenvolvimento do estado. “Eu faço questão de estar presente, olho no olho, ouvindo as pessoas e entendendo a realidade de cada cidade. É assim que construímos um mandato coerente e conectado com as verdadeiras necessidades do povo acreano”, afirmou o parlamentar.

Durante as visitas, Coronel Ulysses destacou o envio de emendas parlamentares para áreas prioritárias como saúde, infraestrutura, segurança pública e apoio ao setor produtivo. Ele também reiterou sua disposição em continuar lutando por mais recursos e políticas públicas que fortaleçam a vida nas comunidades mais afastadas dos grandes centros.

“O interior não pode ser esquecido. Meu trabalho é garantir que cada acreano, esteja onde estiver, sinta-se representado, valorizado e respeitado. Essa é a missão que me move todos os dias”, completou.

Com uma agenda marcada por articulação, escuta e ação, o deputado segue sendo um dos parlamentares mais presentes e atuantes em todas as regiões do estado — com o foco claro de transformar realidades e defender os interesses do Acre no Congresso Nacional.