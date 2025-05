Com apoio do deputado Coronel Ulysses, casas de famílias carentes começam a ser reformadas no Acre

A política habitacional do Acre ganha um novo capítulo com o lançamento do programa COHAB Reforma Lar, viabilizado graças à destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses. A iniciativa tem como foco reformar moradias de famílias de baixa renda, garantindo dignidade, segurança e qualidade de vida.

Nesta fase inicial, os conjuntos habitacionais Jorge Lavocat e Montanhês, em Rio Branco, foram escolhidos como áreas piloto. Serão 12 reformas estruturais ainda no segundo semestre de 2025, priorizando banheiros, cozinhas e acessibilidade — além da instalação de soluções sustentáveis como painéis solares e biodigestores sanitários.

“O deputado Cel. Ulysses tem sido um verdadeiro protagonista nas políticas públicas que transformam vidas. Essa emenda de R$ 1 milhão é a base que permite tirarmos o COHAB Reforma Lar do papel e levarmos dignidade para dentro das casas acreanas”, afirmou o presidente da Companhia de Habitação, Rafael Almeida de Souza.

Ulysses é hoje o parlamentar que mais investe em infraestrutura social no estado, com destaque para segurança pública, tecnologia e, agora, habitação.

“Investir na casa das pessoas é investir no que há de mais sagrado. É garantir estrutura para que famílias vivam com mais conforto, saúde e dignidade. Esse programa é só o começo. Vamos continuar trabalhando para expandi-lo para mais comunidades em todo o Acre”, afirmou o deputado.

Com previsão de novas emendas e recursos próprios da COHAB, o Reforma Lar deve ser expandido para outros municípios do estado, consolidando-se como uma política pública moderna, técnica e humana — com um olhar sensível sobre as reais necessidades das famílias acreanas.