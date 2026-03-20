Coronel Ulysses destina R$ 1,4 milhão para a saúde de Brasiléia e reforça compromisso com a população

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) destinou R$ 1.400.000,00 em emenda parlamentar para a saúde do município de Brasiléia, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento dos serviços públicos e o cuidado com a população acreana.

O recurso já garantido pelo parlamentar será fundamental para ampliar e melhorar os atendimentos na rede municipal de saúde, permitindo investimentos em estrutura, aquisição de equipamentos e qualificação dos serviços oferecidos à população.

A atuação de Coronel Ulysses tem sido marcada pela atenção constante às demandas da população e pelo diálogo direto com lideranças locais, o que tem possibilitado a destinação de recursos estratégicos para atender necessidades reais dos municípios.

“A saúde é prioridade no nosso mandato. Seguimos trabalhando com responsabilidade para garantir recursos que melhorem a vida das pessoas e fortaleçam o atendimento nos municípios”, destacou o deputado.

Com mais esse investimento em Brasiléia, Coronel Ulysses consolida sua atuação como um parlamentar presente e comprometido, que transforma demandas da população em resultados concretos para o Acre.

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