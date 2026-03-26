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Política

Coronel Ulysses articula liberação de recursos e novos investimentos para fomentar o esporte no Acre em agenda com Secretário Nacional

mar 26, 2026

O deputado federal Coronel Ulysses (União-AC) cumpriu agenda estratégica em Brasília voltada ao fortalecimento do esporte no Acre. Em reunião com o secretário nacional do esporte, Paulo Henrique, e acompanhado do deputado estadual Afonso Fernandes, o parlamentar tratou diretamente da liberação de recursos já destinados ao estado, além de avançar em novas tratativas para parcerias na área esportiva.

Demonstrando protagonismo e compromisso com resultados, Coronel Ulysses atuou para garantir a efetiva liberação de verbas já asseguradas no Orçamento da União. A iniciativa busca fazer com que esses recursos cheguem com mais rapidez aos municípios acreanos, viabilizando projetos e ampliando o acesso ao esporte.

Durante o encontro, também foram discutidas novas frentes de cooperação para fortalecer políticas públicas voltadas ao setor, com foco na inclusão social, incentivo à juventude e valorização de atletas locais. Como desdobramento da agenda, o deputado articula a vinda do secretário nacional do esporte ao Acre, com o objetivo de conhecer de perto a realidade do estado e identificar, na ponta, as principais demandas do setor.

Para o deputado, o esporte é uma ferramenta essencial de transformação social e precisa de atenção prioritária. Ao longo do mandato, Coronel Ulysses já destinou mais de R$ 20 milhões para o esporte, contemplando investimentos em infraestrutura, custeio e desenvolvimento de projetos em todo o estado.

A agenda evidencia a atuação ativa do parlamentar em Brasília, buscando não apenas garantir a execução dos recursos já conquistados, mas também abrir novos caminhos para o desenvolvimento do esporte acreano, consolidando seu trabalho como um representante presente e comprometido com as demandas da população.

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