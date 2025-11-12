Coronel Ulysses é o parlamentar acreano mais bem avaliado no Ranking dos Políticos

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) alcançou o 1º lugar entre os parlamentares do Acre na nova edição do Ranking dos Políticos, que avalia a atuação de deputados e senadores de todo o país. Com nota 8,28, Ulysses se destaca por seu desempenho nas pautas voltadas ao combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício de recursos públicos.

O levantamento, elaborado por uma iniciativa independente da sociedade civil, analisa o comportamento dos parlamentares em votações, gastos e proposições legislativas, levando em conta critérios como transparência, ética e eficiência no uso dos recursos públicos.

“Receber o reconhecimento de melhor parlamentar do Acre em 2025, ocupando o 1º lugar no Ranking dos Políticos, é uma grande honra. Sou o único deputado federal acreano da atual legislatura a conquistar o Prêmio de Excelência Parlamentar, e isso só foi possível graças a Deus, à minha equipe e à confiança do povo do Acre”, afirmou o deputado em suas redes sociais.

O resultado reforça o compromisso de Ulysses com uma atuação técnica, coerente e alinhada aos valores de integridade e responsabilidade pública, marcas de seu mandato na Câmara dos Deputados.

O Ranking dos Políticos é uma plataforma nacional criada em 2011 e financiada por cidadãos comuns. O projeto mede, de forma objetiva e apartidária, o desempenho dos parlamentares em temas como liberdade econômica, desburocratização, combate a privilégios e boa gestão dos recursos públicos, promovendo maior transparência e controle social sobre o Congresso Nacional.

