Noticias da Fonteira

Política

Senador Alan Rick visita deputado Coronel Ulysses e apresenta demandas do União Brasil no Acre

nov 8, 2025

O senador Alan Rick esteve nesta sexta-feira, 7 de novembro, em visita ao deputado federal Coronel Ulysses, para uma conversa institucional sobre a transição da presidência do União Brasil no Acre.

Durante o encontro, o senador apresentou as principais demandas e encaminhamentos partidários, destacando o trabalho de fortalecimento da legenda nos últimos anos e a importância da continuidade de um projeto político sólido e comprometido com o desenvolvimento do Estado.

O deputado Coronel Ulysses, que assume a presidência estadual do União Brasil, agradeceu a visita e ressaltou o respeito e a parceria institucional que sempre manteve com o senador.

“Recebi com satisfação o senador Alan Rick, que me trouxe as principais pautas e desafios do partido no Acre. Agradeço o diálogo e a confiança. Nosso compromisso é seguir fortalecendo o União Brasil com responsabilidade, unidade e propósito de servir ao povo acreano”, destacou o parlamentar.

Vale lembrar que o diretório permanente do União Brasil no Acre foi eleito para atuar até 2027. Por essa razão, com a saída de Alan Rick da presidência estadual, o deputado Coronel Ulysses passa automaticamente a responder como presidente do partido no estado.

A reunião reforça o espírito democrático e colaborativo entre as lideranças do partido, em um momento de reorganização e planejamento político para os próximos anos.

Matérias Relacionadas

Política

Presidente e vereadores de Brasiléia participam do Encontro Regional de Vereadores do Alto Acre

nov 6, 2025
Política

Deputado Coronel Ulysses articula avanço do PL que moraliza audiências de custódia

nov 5, 2025
Política

Bancada Federal do Acre debate prioridades do Orçamento de 2026 em reunião ampliada no Senado

nov 3, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Suspeito de matar menor e tentar assassinar duas pessoas é preso pela Polícia Civil em Brasileia – Polícia Civil do Estado do Acre

08/11/2025 Frankly
Fronteira

UFAC realiza aula inaugural e consolida interiorização do ensino superior em Brasiléia

08/11/2025 Frankly
Política

Senador Alan Rick visita deputado Coronel Ulysses e apresenta demandas do União Brasil no Acre

08/11/2025 Frankly
Acre

Governo participa de encontro nacional sobre inovação e reforça atuação para fortalecer o Ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Acre

08/11/2025 Frankly