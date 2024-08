Coronel Ulysses garante apoio a mulheres empreendedoras do Acre

Em visita à sede da Associação de Mulheres Empreendedoras do Acre (Ameac), Ulysses conheceu as ações destinadas a gerar emprego e renda para centenas de mulheres. Ali, Ulysses assumiu o compromisso de liberar recursos de emendas para que a associação possa ampliar suas atividades. Este ano, Ulysses liberou R$ 300 mil – já pagos – ao Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológico do Acre (IEPTEC). A ação já começou a beneficiar as mulheres acreanas por meio de cursos ofertados pelo instituto.

BRASÍLIA (02.08.2024) – O incentivo e o apoio ao empreendedorismo no Acre é uma das ações do mandato do deputado Coronel Ulysses (União–AC). Nesse sentido, Ulysses tem abraçado iniciativas de grande alcance social, destinadas a gerar emprego e renda para as famílias. Exemplo disso é a Associação de Mulheres Empreendedoras do Acre (Ameac), fundada em 2015 em Rio Branco–AC, para conectar conhecimentos sobre educação financeira e empoderamento ao empreendedorismo feminino. O coletivo reúne mais de 300 mulheres.

Este ano, Ulysses destinou emenda individual de R$ 300 mil, que já foi paga, ao Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológico do Acre (IEPTEC) para a compra de equipamentos e mobiliários. A ação começou a dar resultados. O órgão vem ofertando uma série de cursos à população do Acre. Um desses cursos é o de customização de camisetas, destinado às mulheres empreendedoras apoiadas pela Ameac.

Maria Rita é uma das beneficiadas pelo curso ofertado pelo IEPTEC, em parceria com o Ministério Público do Acre, Receita Federal, Secretaria das Mulheres do Acre e o Rotary Club. Ainda menina, Rita foi incentivada a aprender a costurar. “E, agora, com esse curso, quero me profissionalizar na costura para fugir da depressão e, também, garantir uma fonte de renda”, disse Maria Rita no intervalo da aula no Campus Campos Pereira, do IEPTEC.

Rita e outras mulheres estão aprendendo a customizar roupas apreendidas pela Receita Federal. “A gente realiza esses cursos, com certificação, para qualificar aquelas pessoas que querem empreender no Acre”, explica o presidente do órgão, Alírio Wanderley Neto. Atualmente, o instituto está oferecendo às mulheres um curso livre de customização de camisetas.

“O [Coronel] Ulysses é um parceiro de primeira hora, que incentiva a nossa instituição”, disse Alírio Neto, acrescentando que “graças a emenda dele, adquirimos equipamentos e mobiliário para nosso campus e estamos ampliando a oferta de cursos”.

Em visita ao IEPTEC esta semana, Ulysses garantiu que destinará mais recursos de emendas para a instituição ampliar suas atividades. Ulysses também vai alocar recursos de emendas para a Associação das Mulheres Empreendedoras do Acre. “Estou muito feliz porque existem homens que acreditam nas mulheres; o [Coronel] Ulysses é um deles”, disse Francisca Valéria, presidente Ameac, durante visita do deputado à sede da associação.

Atuação da Ameac ajudou centenas de mulheres a mudar de vida

Criada em 2015, a Associação das Mulheres Empreendedoras do Acre surgiu da necessidade de ajudar mulheres a ter o seu próprio negócio. Segundo Francisca Valéria, com o auxílio da associação, várias mulheres conseguiram vencer a depressão, largar vícios e sair de um ciclo de violência, ao se tornarem independentes financeiramente. Muitas dessas mulheres estavam em relacionamentos abusivos, apanhavam de seus maridos, mas, por meio da ajuda da Ameac, elas construíram seu próprio negócio e conseguiram sair desse ciclo de violência.

Em parceria com diversas entidades, dentre as quais o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e o IEPTEC, as mulheres apoiadas pela Ameac frequentam cursos nas áreas de culinária, costura e beleza, e, assim, montaram suas próprias empresas. No Bairro Sobral, a associação possui um ateliê que permite a muitas mulheres idosas garantir seu sustento.

