Coronel Ulysses é o melhor deputado da bancada do Acre, segundo o Ranking dos Políticos

Outro aferidor da atuação dos políticos, oPlacar Congresso, aponta Ulysses como o único parlamentar do Acre oposição, de fato, e, também, o único a se manter fiel aos compromissos assumidos com o eleitor identificados com os ideários de direita. Por sua vez, o Ranking dos Políticos destaca a atuação de Ulysses no combate a privilégios e pela economia de 57% no uso da cota parlamentar

BRASÍLIA (03.08.2024) – O deputado Coronel Ulysses (União–AC) é o melhor deputado federal do Acre entre os oito integrantes da bancada, segundo aponta o Ranking dos Políticos. Obteve 7,6 pontos. Com essa pontuação, Ulysses figura entre os 100 deputados federais mais bem avaliados da Câmara dos Deputados.

O Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil que avalia o desempenho de deputados e senadores com base em critérios como combate a privilégios, desperdícios e corrupção. Confira a pontuação de cada deputado da bancada: https://www.politicos.org.br/Ranking

