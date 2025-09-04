Coronel Ulysses garante justiça para produtores rurais do Acre com aprovação de novo PL

Em defesa dos produtores rurais do Acre e de todo o país, o deputado federal Coronel Ulysses (UNIÃO/AC) apresentou o Projeto de Lei 2850/2025. A iniciativa foi aprovada e garante anistia de sanções desproporcionais, suspensão de embargos ambientais e revisão de multas abusivas, que muitas vezes sufocavam os agricultores e comprometiam a produção.

O projeto nasceu como resposta às perseguições do ICMBio, que afetaram diversos produtores no Acre, incluindo apreensão de rebanhos e paralisação de atividades essenciais. Coronel Ulysses acompanhou de perto a situação, visitando propriedades e ouvindo os agricultores, para propor uma solução que equilibrasse proteção ambiental e segurança jurídica para quem trabalha no campo.

“Quando vimos que produtores estavam sendo prejudicados com multas e embargos desproporcionais, nos mobilizamos para buscar soluções que protegessem a produção e a subsistência local”, afirmou o deputado.

O PL 2850/2025 prevê ainda a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a revisão de penalidades que ultrapassem o valor da propriedade ou atinjam bens essenciais à atividade rural, como maquinário e rebanhos.

Com a aprovação do PL 2850/2025, Coronel Ulysses reforça sua atuação em prol do campo, mostrando que sua defesa vai além do Congresso: ele atua de forma prática para garantir justiça, proteção e desenvolvimento sustentável para os produtores rurais do Acre e do Brasil.