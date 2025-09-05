Vereador Almir Andrade busca rede de água para moradores do bairro Francisco José Moreira

O vereador Almir Andrade (PP), atendendo ao pedido dos moradores do bairro Francisco José Moreira, que ainda não possuem água tratada, levou o gerente da Saneacre para ouvir as demandas da comunidade. A iniciativa visa firmar uma parceria com a prefeitura para levar a rede de água e beneficiar mais de 20 famílias que nunca tiveram acesso ao serviço, já que a rede ainda não havia passado pela rua por não estar oficialmente dentro do bairro, embora fique ao lado dele, em uma área que antes era particular.

O prefeito Carlinhos do Pelado demonstrou interesse em ajudar, lembrando que a Secretaria de Obras já realizou o melhoramento da rua, beneficiando diretamente essas famílias.

De acordo com o gerente da Saneacre, Jorge Saady, na próxima semana uma equipe do órgão irá até o local para realizar a medição necessária para a instalação da rede de água, que em breve contemplará os moradores.

O vereador Almir Andrade também levou a demanda à tribuna da Câmara Municipal, direcionando o pedido diretamente à Saneacre, que deverá firmar uma parceria com a prefeitura e a própria comunidade para a execução do projeto.