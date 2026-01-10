Noticias da Fonteira

Coronel Ulysses percorre o Juruá e leva o gabinete até as comunidades mais distantes do interior do Acre

jan 10, 2026

O deputado federal Coronel Ulysses iniciou uma ampla agenda pelo Vale do Juruá, percorrendo municípios e comunidades de difícil acesso, incluindo localidades que só podem ser alcançadas por via fluvial. A iniciativa tem como objetivo aproximar o mandato da realidade vivida pela população do interior, ouvindo de perto as demandas e compreendendo os desafios enfrentados por quem vive longe dos grandes centros.

A jornada teve início em Cruzeiro do Sul e se estende por toda a região do Juruá, alcançando municípios mais afastados e comunidades ribeirinhas, onde o acesso a serviços básicos, infraestrutura e políticas públicas ainda é limitado. Em muitos trechos, o deslocamento tem sido feito de barco, reforçando o compromisso do parlamentar em estar onde o povo está — inclusive nos lugares onde o Estado historicamente demora a chegar.

Segundo Coronel Ulysses, a presença no interior não se resume a visitas protocolares, mas a um trabalho de escuta ativa e contato direto com a população.

“Não dá para representar o povo sem conhecer a realidade do povo. É preciso estar presente, ver de perto as dificuldades, entender as necessidades e buscar caminhos para melhorar a qualidade de vida de quem vive nessas regiões mais distantes”, afirmou o deputado.

Durante a agenda, o parlamentar tem dialogado com lideranças comunitárias, moradores, representantes de instituições locais e famílias que vivem em áreas de difícil acesso, buscando compreender como o mandato pode contribuir para ampliar oportunidades, melhorar o acesso a políticas públicas e garantir mais dignidade às populações do interior.

A iniciativa reforça a atuação de um mandato que não se limita aos gabinetes de Brasília, mas que se faz presente no interior do estado, levando o trabalho parlamentar até as regiões mais isoladas do Acre.

Ao percorrer o Juruá, Coronel Ulysses reafirma o compromisso de exercer um mandato próximo, atento e conectado com a realidade de quem mais precisa ser ouvido, fortalecendo a presença do poder público onde ele é mais necessário.

