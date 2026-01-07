Deputado Tadeu Hassem é empossado como Conselheiro do CRC-AC; presidente é reconduzido ao cargo

O Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC) realizou, nesta terça-feira, 6, a solenidade de posse dos Novos Conselheiros e Eleição do Conselho Diretor para seu novo mandato que inicia em 2026. O evento, que reuniu autoridades, profissionais da contabilidade e familiares, foi marcado pela vitória da Chapa 1 e empossou o Deputado Estadual Tadeu Hassem como membro oficial do Plenário do Conselho.

A nova diretoria, eleita pelos conselheiros, registrou como Presidente o Contador Edberto de Sousa, reconduzido ao cargo, e Francisco do Nascimento como Vice-Presidente. O Deputado Tadeu Hassem assumiu o cargo de Conselheiro Efetivo e recebeu a posse para conduzir as demandas da Câmara de Registro Profissional, o que uniu seus trabalhos parlamentares à contabilidade.

Após o encerramento da solenidade, o deputado evidenciou o seu interesse desde cedo pela contabilidade. O parlamentar, que atualmente representa aproximadamente 1.300 profissionais e 260 empresas registradas no CRC-AC, destacou que assumiu o cargo com o compromisso de multiplicar as ações em todo o estado do Acre e agradeceu ao conselho pela oportunidade.

“Contabilidade forte é uma contabilidade que funciona na economia do Brasil e do Acre. Eu não venho aqui apenas para somar, mas para multiplicar nossas ações em todo o estado do Acre. Vamos juntos construir uma contabilidade cada vez mais forte e sólida para trazer benefício para a sociedade acreana”, afirmou o deputado.

Ainda na ocasião, o presidente Edberto de Sousa destacou a renovação de 60% na composição da chapa vencedora e revelou a importância estratégica da chegada de Hassem ao Conselho, que fortalece a classe contábil do estado. A posse do parlamentar representa a articulação entre a instituição de contabilidade e o legislativo estadual.

“Você vem representando Brasiléia, mas também vem representando os contadores públicos e todos os contadores do nosso estado. Tenho certeza de que vai contribuir muito para o fortalecimento da nossa classe contábil do nosso estado,” finalizou o presidente.

O Conselho Regional de Contabilidade do Acre tem a finalidade de orientar, normatizar, e fiscalizar o exercício das profissões contábeis no estado, em defesa da própria categoria. O mandato de Tadeu Hassem no CRC-AC será de quatro anos, período no qual o deputado pretende trabalhar no contábil e no poder público, para que suas demandas influenciem positivamente o cenário econômico e o desenvolvimento do estado.

