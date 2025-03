Coronel Ulysses se posiciona contra perseguição a Bolsonaro e reforça apoio ao ex-presidente

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC), uma das vozes mais firmes da direita no Acre, se manifestou publicamente contra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou Jair Bolsonaro réu. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Ulysses classificou o processo como uma perseguição política sem precedentes e reafirmou seu apoio incondicional ao ex-presidente.

“O que estão fazendo com Bolsonaro é uma vergonha para o Brasil. Querem tirá-lo da disputa de 2026 porque sabem que, com o apoio do povo, ele será eleito novamente e colocará o país de volta nos trilhos”, afirmou o deputado.

Ulysses, que tem se consolidado como uma liderança forte da direita no Acre, destacou que a vida de Bolsonaro foi vasculhada de todas as formas e que, mesmo assim, nenhuma prova de crime foi encontrada. O deputado também criticou o que chamou de julgamento parcial e direcionado, ressaltando que a acusação de tentativa de golpe contra o ex-presidente é infundada.

“Querem condená-lo sem provas, usando delações forçadas e um processo cheio de ilegalidades. Mas o povo não aceita injustiça! Vamos continuar lutando para que Bolsonaro tenha o direito de disputar as eleições e devolver o Brasil ao seu verdadeiro dono: o povo brasileiro”, disse.

O posicionamento do Coronel Ulysses reforça seu alinhamento com a base conservadora e bolsonarista no Acre, consolidando-se como um dos principais defensores do legado de Bolsonaro no estado. Sua atuação tem sido marcada por um discurso firme em defesa da liberdade, da democracia e contra o que considera abusos do Judiciário.

Nos bastidores, aliados avaliam que a manifestação de Ulysses fortalece ainda mais sua liderança dentro do campo da direita e amplia sua influência na política nacional, especialmente no contexto das eleições de 2026.

“Conte comigo, presidente Bolsonaro! Eu e o povo brasileiro estamos do seu lado!”, concluiu o deputado em seu vídeo.

