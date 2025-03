Representante da LATAM enaltece projeto do senador Alan Rick para reduzir o custo das passagens aéreas

Na manhã desta segunda-feira, 31, o Acre voltou a ter voo direto entre Rio Branco (AC) e Guarulhos (SP), operado pela LATAM, trecho que havia sido suspenso pela companhia aérea desde julho de 2023. Na cerimônia que marcou a retomada do serviço, o Head de Assuntos Públicos da LATAM Brasil, Eduardo Macedo, destacou a importância do trabalho do senador Alan Rick (União Brasil) para a ampliação da oferta de voos e a redução dos preços das passagens aéreas no estado e em toda a Amazônia.

“Hoje, o QAV (querosene de aviação) é um dos principais custos de operação. Portanto, toda iniciativa que contribua para a redução do combustível de aviação permite maior democratização e ampliação da malha aérea. Isso é saudável para a malha aérea e para o Brasil. Queremos cada vez mais brasileiros voando, e o apoio da bancada federal nessa iniciativa é sempre muito importante”, afirmou Eduardo.

O destaque feito pelo representante da aérea se justifica pelo trabalho contínuo do senador Alan Rick nesse sentido, especialmente pela luta para permitir que o Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) seja utilizado para subsidiar o combustível das aeronaves (QAV) nos aeroportos da Amazônia Legal (região Norte, Mato Grosso e parte do Maranhão). O PL 4388/2023 que propôs essa alternativa se tornou uma emenda à Nova Lei Geral do Turismo, sancionada em setembro do ano passado.

O senador Alan Rick explicou que este trecho da lei será regulamentado para que as empresas possam acessar o subsídio. “É um benefício que será ofertado a todas as empresas que operam na Amazônia Legal, inclusive às empresas menores, aos táxis aéreos e às companhias regionais. Só terá direito ao subsídio do QAV, as empresas que repassarem o desconto ao consumidor, reduzindo o preço das passagens. Tudo isso estará bem ajustado na nossa regulamentação para que, no final, o consumidor seja o maior beneficiado”, pontuou.

Além disso, o senador destacou outras ações em andamento. “Estamos trabalhando na internacionalização dos nossos aeroportos, no fortalecimento dessa conectividade com o nosso projeto de cabotagem, que abre os céus da Amazônia para que empresas estrangeiras possam operar voos domésticos com conexões na região. Convido a LATAM também a pensar em outros voos, como Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Temos a possibilidade de, com a internacionalização de nossos aeroportos, trazer, quem sabe, um voo da LATAM de Porto Maldonado para realizar a rota Peru. São muitas boas perspectivas”, afirmou.

A solenidade de retomada do voo da LATAM entre Acre e São Paulo também contou com a presença do secretário de Estado de Turismo, Marcelo Messias, e do gerente de Negócios Aéreos da Vinci Airports, Marcus Campos.

Preço da passagem Rio Branco (AC) – Guarulhos (SP)

A rota Rio Branco-Guarulhos da LATAM será inicialmente operada com 3 voos por semana (às segundas, quintas e sextas), com previsão de ampliação para 5 voos semanais em junho (às segundas, quartas, quintas, sextas e domingos). As aeronaves utilizadas serão Airbus A319 ou A320, com capacidade para até 174 passageiros. O voo tem quase 4 horas de duração e decola da capital acreana às 10h00 (hora local de Rio Branco) e do aeroporto de Guarulhos às 7h05 (hora local de São Paulo). É possível encontrar passagens a partir de R$ 857 para embarque em abril, no dia 28; para maio, o trecho estará ainda mais barato, com preços a partir de R$ 738 para embarque no dia 30.

Além da nova rota para Guarulhos, a LATAM opera regularmente de Rio Branco para Brasília com 10 voos semanais.

Fotos: Gustavo Bardales e Ascom Vinci Airports

