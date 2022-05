O Corpo de Bombeiros apura a conduta do tenente Carvalhosa Sousa que se envolveu em uma confusão no final de semana em frente a um bar, na Rua Isaura Parente, em Rio Branco. Um vídeo que mostra o momento da briga viralizou nas redes sociais.

Após tomar conhecimento do caso, a corporação informou que apura os fatos e que um procedimento administrativo foi aberto com para investigar a conduta do militar. O g1 não conseguiu contato com Sousa e nem com a administração do bar até última atualização desta reportagem.

Corpo de Bombeiros apura conduta de tenente que se envolveu em confusão na frente de bar em Rio Branco — Foto: Reprodução

Pelas imagens é possível ver que o militar e um outro homem estão do lado de fora do bar e discute com seguranças. Ele chega a empurrar uma mulher que tentava conter a situação e parte para cima de um segurança, que se afasta.

Em seguida, o tenente volta a se aproximar dos funcionários do local e bate em um deles com um pedaço de pau. Ele o amigo ainda tiram a camisa e chamam as pessoas para a briga.

