Corpo de homem é encontrado degolado e enterrado na zona rural

Um homem identificado como Cláudio de Pinho, de 44 anos, foi achado morto no último domingo (22) em uma área de mata no Ramal das Três Palmeiras, na zona rural de Sena Madureira, interior do Acre.

A Polícia Civil recebeu a notícia de que teria ocorrido um homicídio na região, que é de difícil acesso, e ao chegar no local encontrou o corpo da vítima, que estava enterrado em uma cova rasa.

A informação é que a vítima teria tentado defender uma mulher que estava sendo agredida pelo marido. Mas, segundo o delegado Leonardo Meyohas, a investigação está em andamento e ainda não é possível confirmar que foi essa a motivação.

“No domingo recebemos informe sobre homicídio ocorrido supostamente na zona rural de Sena Madureira. Prontamente fomos ao local de difícil acesso, levamos o quadriciclo que tivemos que fazer uso por conta da dificuldade da localização do corpo que estava, inclusive, enterrado e degolado. As investigações estão em fase inicial, ouviremos testemunhas, mas em princípio a motivação é briga local, não teria nada a ver com facção”, informou o delegado.

Polícia Civil encontrou vítima na noite de domingo (22) no Ramal das Três Palmeiras — Foto: Arquivo/PC-AC

Testemunhas já foram intimadas para prestarem depoimento. Ainda segundo o delegado, há a possibilidade de o local ser no perímetro de Rio Branco. Caso seja confirmado, o caso deve ser encaminhado para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para os devidos procedimentos. Nenhum suspeito foi preso até esta terça-feira (24).

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp