Após determinação da Justiça, pichações são cobertas na cidade de Epitaciolândia

Após a detenção de um menor que resolveu ‘marcar’ território com iniciais de facções criminosa em bairro da cidade de Epitaciolândia, as mesmas foram apagadas por determinação da Justiça.

O crime de apologia ao crime não se estendeu na cidade, após o cumprimento de identificar e prender o ‘pintor’, consequentemente, o mandante, que se encontra preso, também foi identificado e deverá sofrer mais sanções perante a Justiça.

Como determinou o judiciário, o menor teve que apagar as pichações que fez sob o risco de ser detido e ficar ‘guardado’ até completar 18 anos, além de seus genitores serem penalizados, diante do crime previsto no Código Penal.

Na manhã desta terça-feira, dia 24, os prédios, muros e residências amanheceram com as iniciais apagadas, sendo conferido pelos policiais do Município. Segundo o delegado titular de Epitaciolândia, esse tipo de delito será combatido enquanto estiver à frente da delegacia. “Esse tipo de delinquência não se criará aqui”, destacou.

