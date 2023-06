Crime em Xapuri: Justiça mantém prisão preventiva de esposa envolvida na morte do marido

Risonete Borges Monteiro, denunciada pela morte do marido Francisco Campos Barbosa, de 54 anos, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça do Acre.

A decisão foi do juiz da comarca de Xapuri, Luiz Gustavo Alcalde Pinto, também entendeu que Benigno Queiroz Salves, autor direto do crime, também deve permanecer preso.

Ao reavaliar a medida imposta a mandante e ao executor do crime.

O magistrado disse que a prisão preventiva se deve pela gravidade do delito supostamente praticado pelos acusados. “O que vem revelar a periculosidade deste, justificando a sua segregação do meio social”, diz um dos trechos da decisão.

Benigno Queiroz foi preso em Epitaciolândia e continuará preso por ser apontado como o autor do crime.

Risonete Borges foi presa no dia primeiro de dezembro do ano passado, pela acusação de ser a mandante do latrocínio, roubo seguido de morte do marido, Francisco Campos.

O crime aconteceu em 25 de novembro do ano passado, na zona rural de Xapuri. A vítima foi morta na dentro de sua propriedade.

O caseiro Benigno Queiroz Sales foi preso logo depois do corpo de Francisco ser encontrado.

No interrogatório ele confessou a autoria do latrocínio e revelou ainda que, Risonete teria sido a responsável por planejar a morte do marido.

O objetivo era roubar R$ 16 mil reais da vítima. Em Janeiro deste ano, a Justiça de Xapuri aceitou a denúncia contra os dois acusados.

