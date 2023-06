Jovem de 18 anos é assasinado com um tiro na cabeça em frente ao quartel em Cobija

O alto acre

O homicídio ocorreu no final da tarde deste domingo (18), por volta das 17h30. Anderson Gonzales Meireles Jaminawa, de 18 anos estava passando de moto em frente ao prédio Marinha da Bolívia em uma motocicleta de cor vermelha, nas proximidades da ponte Wilson Pinheiro (ponte da amizade) que liga os municípios de Brasileia/Acre à Cobija/Bolívia.

Anderson foi atingido em cheio por um dos vários disparos feito no local, o autor dos disparos ainda é desconhecido e imagens de sistema de segurança está sob análise da perícia local. Anderson foi atingido com um tiro na cabeça, não resistiu e foi à óbito.

Segundo informações, Anderson também faz parte de uma família indígena Jaminawa de Cobija. O Ministério Público local e as forças policiais foram até o local do fato para fazer os procedimentos de averiguação e buscar provas de quem seria o autor dos disparos, juntamente com seu comparsa que pilotava a moto.

No vídeo, observa-se que duas pessoas em uma moto vão até o local próximo a ponte, logo após, pessoas que estão nas proximidades fogem deixando claro os disparos efetuados naquela hora e, segundos depois, os mesmos retornam.

Veja o vídeo capturado por câmeras de segurança no exato momento em que ocorre os disparos:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=420&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkikenavala%2Fvideos%2F1261601981161998%2F&show_text=true&width=560&t=0

Está matéria contém informações obtidas por Kikenavalaperiodista

