Criminosos em motocicleta ferem jovem com um tiro na perna

O jovem Adriel Santiago Santos (19) foi ferido com um tiro em via pública durante um ataque de membros de uma organização criminosa na noite de quinta-feira (28). O crime ocorreu na Rua Palmeiral, no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Adriel estava conversando com amigos na rua quando foi abordado por dois faccionados armados e em uma motocicleta que efetuaram vários tiros, atingindo-o na perna esquerda. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Os paramédicos prestaram os atendimentos e encaminharam Adriel ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar de o tiro ter quebrado a canela, o estado de saúde é estável.

A Polícia Militar esteve no local para coletar informações e buscar os responsáveis pelo crime, mas nenhum suspeito foi preso. A motivação por trás do ataque está relacionada à guerra entre facções criminosas que disputam território na região.

A Polícia Civil, através da Equipe de Pronto Emprego (EPE), iniciou uma investigação para esclarecer o caso. Um relatório será elaborado com as informações coletadas para dar continuidade às investigações com a delegacia especializada.

