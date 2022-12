Crise política no Peru chega na fronteira com o Acre com destruição de pedágio e bloqueios de estrada

Por Alexandre Lima

A crise politica após o afastamento do ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, que foi preso após tentar dissolver o parlamento do país na última quarta-feira (7), vem gerando protestos por todo o País. Dias atrás, conflitos em algumas regiões terminou em mortes.

Nas eleições do País em 2021, Pedro Castillo surpreendeu e venceu Keiko Fujimori, que é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, por uma margem pequena de votos.

Antes mesmo de assumir o cargo, ainda na campanha, Castillo já havia dado declarações polêmicas, ameaçando fechar o Congresso se os parlamentares não aceitassem os planos dele, fato esse que gerou pedidos de impeachment pelo Parlamento, onde maioria é oposição.

O presidente deposto do Peru, Pedro Castillo, foi escoltado ao ser transferido para uma base da polícia — Foto: Renato Pajuelo / AP Photo

Após alguns conflitos internos e com o Parlamento, Pedro Castillo perdeu a queda-de-braço sendo aprovado seu afastamento e foi preso, sendo levado para uma base militar da Diretoria de Operações Especiais da polícia, no distrito de Ate, onde deve permanecer por até 15 dias, sob investigação.

Nesta quarta-feira (14), imagens foram divulgadas de bloqueios de pontes e protestos em algumas comunidades localizadas na estrada que liga o Peru partindo da cidade de Iñapari, situada na divisa com o município de Assis Brasil, no estado do Acre, até a cidade de Maldonado.

Um dos postos de pedágio a pouco quilômetros da fronteira, foi atacado por manifestantes, sendo ateado fogo nas casas e guichês de cobrança. Não se tem informações de feridos até o momento, mas, que o clima seria de tensão entre simpatizantes e contrários o presidente afastado.

Posto de pedágio localizado na Estrada Interoceânica Maldonado/Iñapari foi destruído.

Autoridades do Brasil e do Peru na fronteira com o Acre, aconselha aos turistas brasileiros e estrangeiros que queriam passar para o lado peruano, tomem precauções extremamente necessárias, para que não corram riscos pelas estradas, uma vez que, avisaram que os bloqueios tendem a aumentar nos próximos dias.

* Entenda a seguir a crise que resultou na prisão de Pedro Castillo:

O líder peruano foi eleito em 2021 após uma eleição extremamente polarizada. Pedro Castillo surpreendeu e venceu Keiko Fujimori, que é filha do ex-presidente Alberto Fujimori, por uma margem pequena de votos.

A candidata derrotada foi à Justiça Eleitoral para questionar o resultado das eleições, o que causou uma série de manifestações feitas por apoiadores de Castillo e Fujimori.

Keiko Fujimori só aceitou os resultados das urnas mais de um mês após o segundo turno das eleições.

Antes mesmo de assumir o cargo, ainda na campanha, Castillo já havia dado declarações polêmicas,ameaçando fechar o Congressose os parlamentares não aceitassem os planos dele.

Com o parlamento dominado pela oposição,a primeira crise do governo aconteceu dois meses depois da posse, quando o primeiro-ministro do país e todo o gabinete ministerial renunciaram aos cargos.

Em dezembro de 2021, Castillo sofreu o primeiro pedido de impeachment, que acabou sendo derrubado. Outros dois foram abertos, sendo que o último resultou no afastamento do presidente, nesta quarta.

Pedro Castillo já foi acusado de “incapacidade moral” para seguir no poder e “falta de rumo”.

Nesta quarta-feira, o presidente fez uma transmissão pública para anunciar a dissolução do Congresso e convocar novas eleições, em resposta ao último pedido de impeachment que sofreu.

Durante o anúncio de dissolução do Congresso, Castillo afirmou que iria instituir um governo de exceção, declarando estado de emergência.

A manobra de Castillo não funcionou. O Parlamento ignorou a dissolução e se reuniu para aprovar o pedido de impeachment do presidente.

As Forças Armadas também não apoiaram o presidente e afirmaram que o Castillo só poderia dissolver o Congresso se os parlamentares tivessem derrubado todos os ministros do governo, o que não aconteceu.

A Suprema Corte do Peru classificou a atitude de Castillo como golpe de Estado e determinou que a vice, Dina Boluarte, assuma a Presidência.

O Congresso também convocou Dina Boluarte para ser empossada como presidente, ainda nesta quarta. Em uma rede social, ela escreveu que Pedro Castillo rompeu a ordem constitucional.

Castillo foi preso momentos depois, enquanto se preparava para deixar o palácio do governo.

* Por G1

