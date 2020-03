A deputada estadual Maria Antônia (PROS) solicitou na manhã desta terça-feira (3), na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, reforço imediato na segurança das fronteiras dos municípios que compõe a região do Alto Acre.

A parlamentar recebeu alguns pedidos de socorro por parte dos moradores de Brasileia que recentemente foram vítimas da criminalidade, e deu exemplo de uma jovem que teve sua motocicleta roubada em Brasileia e durante a ação o criminoso apontou uma arma de fogo para a cabeça da vítima.

Diante destes acontecimentos, a deputada Maria Antônia viu a necessidade de cobrar providências das autoridades competentes para que a segurança seja reforçada nas fronteiras.

“Hoje recebi a ligação de uma moça de Brasiléia que teve uma arma apontada para a cabeça e levaram sua moto. Ela me disse que lá vivem à mercê dos bandidos. Lamentamos também pelos alunos que vão sempre para a Bolívia e estão sujeitos a essa situação. Pedimos aos governos Estadual e Federal que se juntem para reforçar o policiamento na fronteira. Não entendo porque o Exército Brasileiro não fica ali. A gente sente por aqueles alunos que passam por esse tipo de desespero”, lamentou.