Deputado Coronel Ulysses assume presidência da Frente Parlamentar pela Defesa e Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e da Segurança Privada

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) assumiu a presidência da Frente Parlamentar pela Defesa e Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e da Segurança Privada na Câmara dos Deputados. A vice-presidência será ocupada pelo deputado Delegado Da Cunha (PL-SP). A iniciativa visa fortalecer políticas que garantam melhores condições de trabalho e reconhecimento para policiais, bombeiros, agentes penitenciários, guardas municipais, vigilantes e demais profissionais da área.

Uma das principais bandeiras do Coronel Ulysses à frente da Frente Parlamentar será a valorização dos vigilantes, categoria essencial para a segurança da população e dos patrimônios públicos e privados. Entre as pautas defendidas pelo parlamentar, destaca-se o Projeto de Lei 1127/2023, que propõe a concessão do porte de arma de fogo para profissionais que atuam como vigilantes em empresas de segurança privada e de transporte de valores.

“Os vigilantes desempenham um papel fundamental na segurança da sociedade, mas, muitas vezes, enfrentam riscos sem a devida proteção. O PL 1127/2023 busca garantir que esses profissionais tenham o direito ao porte de arma, assegurando melhores condições para exercerem suas funções com segurança e eficiência”, afirmou o deputado.

A Frente Parlamentar também atuará para garantir melhores condições salariais, modernização de equipamentos e aprimoramento da legislação para ampliar a proteção e os direitos dos profissionais de segurança pública e privada. Segundo Ulysses, a união dos parlamentares em torno dessa pauta será fundamental para avançar com projetos que tragam impacto positivo para a categoria.

A cerimônia de posse da nova diretoria da Frente Parlamentar reuniu representantes de entidades da segurança pública e privada, sindicatos e autoridades do setor. O deputado Delegado Da Cunha ressaltou a importância da iniciativa e reforçou que a segurança pública precisa ser tratada como prioridade nacional.

Com essa nova responsabilidade, o deputado Coronel Ulysses segue consolidando seu trabalho em defesa dos profissionais da segurança, reafirmando seu compromisso com a valorização da categoria e a busca por avanços legislativos que garantam mais dignidade e reconhecimento àqueles que arriscam suas vidas diariamente para proteger a sociedade.

