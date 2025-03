Tadeu Hassem apresenta projeto para Instituir “Dia da Comunidade Boliviana” no Acre

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) apresentou nesta terça-feira (18), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o Projeto de Lei nº 29/2025, que propõe a criação do “Dia da Comunidade Boliviana” no estado. O deputado propõe que a data seja celebrada anualmente no dia 06 de agosto, em referência à independência da Bolívia, com o objetivo de reconhecer a importância da comunidade boliviana residente no Acre.

De acordo com o parlamentar, a proposta fortalece os laços de amizade e cooperação entre Brasil e Bolívia, além de valorizar a cultura, os costumes e a inclusão dos bolivianos que vivem no estado.

“A comunidade boliviana tem uma participação significativa no Acre, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural da nossa região. Essa data será um reconhecimento justo a essas pessoas que ajudam a construir nosso estado. Peço o apoio dos colegas parlamentares para a aprovação desse projeto”, afirmou Tadeu Hassem.

Caso aprovada, a lei entrará em vigor na data de sua publicação e passará a integrar o calendário oficial do estado. O projeto agora segue para análise e votação na Casa do Povo.

