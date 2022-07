Deputados recebem biomédicos e profissionais de saúde coletiva para tratar da falta de vagas no concurso da Saúde

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Jenilson Leite, recebeu, na manhã desta terça-feira (5), as comissões que representam os biomédicos e bacharéis em saúde coletiva, para falar a respeito da falta de vagas para estes profissionais no concurso divulgado recentemente pela Secretaria de Saúde.

Os deputados Daniel Zen e Jonas Lima (PT), além de Edvaldo Magalhães (PCdoB), Neném Almeida (Podemos) e Meire Serafim (UB) também participaram da reunião.

Os biomédicos afirmam que hoje o Estado tem apenas 42 profissionais efetivos e mais de 60 provisórios.

“O resultado de um exame dá sustentabilidade para qualquer procedimento médico, Somos nós que vamos estar na bancada liderando exames, não adianta levantar paredes se não tiver profissionais”, pontuou o biomédico Carlos Aluísio.

Eles afirmam que o Governo alega não haver vacância, e por isso não há vagas.

No caso da Saúde coletiva, os profissionais informaram aos deputados que há pelo menos 1 vaga em vacância, e mesmo assim ficaram de fora do edital. Das 24 vagas previstas no PCCR, apenas 9 estão ocupadas.

“Temos duas categorias e temos outras categorias que foram esquecidas no concurso. Aqui na Aleac é o local onde a maior parte das pessoas que não se sentem representadas, se sentem esquecidas, procuram e temos buscado resolver uma série de problemas. Esse Governo é tão desorganizado que terceiriza as soluções e quando damos uma chacoalhada eles resolvem”, disse Jenilson Leite.

Médico, Jenilson destacou a importância dessas e de outras categorias que não foram contempladas no edital. “Os profissionais de saúde coletiva estão na ponta, vivendo a ingerência do Governo que está ao Deus dará. Além disso, a gente vê que a biomedicina já está precarizada por termos mais contratos provisórios do que efetivos. O laboratório, na realidade da medicina brasileira, é extremamente necessário para o tratamento. A gente entende essa importância e vamos nos mover nesse sentido”, garantiu Leite.

Ao fim da reunião ficou acertada uma reunião no âmbito das comissões onde serão convidados os secretários de Estado de Planejamento e Saúde e a Casa Civil, nesta quarta-feira (5).

