Deracre e Prefeitura de Tarauacá executam tapa-buraco na Rua Hilton Catão

Nesta semana, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), trabalha em serviços de tapa-buraco na Rua Hilton Catão, bairro Copacabana, em Tarauacá.

Deracre tem fortalecido infraestrutura do município. Foto: Ascom/Deracre

Os agentes técnicos trabalham em conjunto para trazer mais mobilidade e segurança aos pedestres e motoristas. Têm sido realizados serviços de recuperação, com retirada e limpeza do pavimento quebrado, aplicação e compactação de nova massa asfáltica na rua.

Em ritmo acelerado, as equipes do Deracre e da prefeitura devem ampliar a execução dos serviços de tapa-buraco nas ruas da cidade. A manutenção das vias visa garantir melhora na mobilidade e na trafegabilidade no município, além de segurança para motoristas.

“É uma parceria que tem dado certo e quem ganha é a população”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Melhorias na rua garantem mais mobilidade para as famílias. Foto: Ascom/Deracre

Acompanharam os serviços, o gerente da Regional Tarauacá-Envira, André Correia, o prefeito em exercício, Raimundo Maranguape e o secretário de Obras do município, Rosenir Arcenio.

“Mais uma rua sendo atendida com serviços do Deracre, em conjunto com a prefeitura, que tem seguido a meta do governo em trabalhar por melhorias para a população”, destacou o gerente.

Equipes atuam em conjunto nos trabalhos. Foto: Ascom/Deracre

O prefeito de Tarauacá, Raimundo Maranguape, agradeceu a parceria com o governo do Estado, por meio do Deracre, que tem levado a operação para as ruas do município e melhorado as condições de tráfego das famílias.

Parceria deve levar melhorias para mais ruas. Foto:Ascom/Deracre

O Deracre segue com seus trabalhos, visando garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp