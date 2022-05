Para baratear passagens, Petecão apresenta projeto que incentiva vinda de novas companhias aéreas

O senador Sérgio Petecão (PSD) apresentou nesta terça-feira (10) um projeto de Lei que revoga as restrições à oferta de serviços aéreos no Brasil. Atualmente, a legislação brasileira permite apenas que empresas brasileiras tenham autorização de explorar o serviço de transporte aéreo de passageiros.

Segundo Sérgio Petecão, o protecionismo do setor aéreo não se justifica. “Atualmente, temos uma enorme demanda de voos em todo o país. “Vejo a necessidade de ampliar a oferta para o desenvolvimento do turismo e da economia nacional, além de atender melhor a necessidade de deslocamento dos brasileiros e com passagens mais baratas”, disse o parlamentar.

Petecão comprou a briga pela redução das passagens aéreas e da melhora da qualidade do serviço prestado pelas companhias. Segundo ele, é inconcebível o valor cobrado pelos bilhetes aéreos, sobretudo, para o Acre. “Somos um estado isolado. O deslocamento do Acre para outras regiões se torna inviável em razão dos altos preços”, defendeu.

Petecão disse em seu projeto que não existe setor mais protegido contra a competição como o da aviação civil. Ele diz que a falta de concorrência deixou as atuais companhias aéreas acomodadas e ineficientes. Apesar de toda essa proteção, algumas das mais tradicionais companhias aéreas nacionais atravessa dificuldades financeiras.

O projeto deve trazer outras companhias do exterior para o Brasil, aumentando a concorrência em benefício do passageiro.

