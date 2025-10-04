Noticias da Fonteira

Deracre envia mais 200 toneladas de massa asfáltica para manutenção de ruas em Epitaciolândia

out 4, 2025


O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), enviou nesta sexta-feira, 3, mais 200 toneladas de massa asfáltica ao município de Epitaciolândia. O material será utilizado pela prefeitura em serviços de manutenção e recuperação de ruas da cidade.

Epitaciolândia recebe apoio do Deracre com mais 200 toneladas de massa asfáltica. Foto: Luy Andriel/Deracre

A ação integra os investimentos do Estado para apoiar os municípios na melhoria da mobilidade urbana, garantindo mais qualidade de vida à população. Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a parceria com as prefeituras tem sido fundamental para ampliar a capacidade de atendimento às demandas.

“Estamos fortalecendo o trabalho junto às gestões municipais, assegurando o envio de insumos e suporte técnico. Cada carga de massa asfáltica representa mais ruas recuperadas, mais segurança para motoristas e pedestres e o compromisso do governador Gladson Camelí em transformar a vida dos acreanos”, destacou.

O envio do material faz parte da Operação Verão 2025, executada pelo Deracre, que vem garantindo a recuperação de ruas e ramais em todo o estado.

