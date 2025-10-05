Noticias da Fonteira

Acre

Fundhacre promove mutirão de atendimentos voltado à saúde dos servidores

out 5, 2025


Em uma demonstração de cuidado e reconhecimento aos profissionais que dedicam suas vidas ao atendimento da população acreana, a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), realizou neste sábado, 4, um mutirão de atendimentos voltado exclusivamente aos servidores da instituição.

A ação teve como foco atender 228 colaboradores que se encontravam em demanda reprimida junto ao Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador (Nast), contemplando consultas nas especialidades de otorrinolaringologia, urologia, ginecologia e cirurgia vascular. A iniciativa reforça o compromisso do governo do Estado em promover qualidade de vida e bem-estar aos profissionais que atuam na linha de frente do Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo que o cuidado com o outro começa pelo cuidado com quem cuida.

Ações começam as 7h, junto a cerimônia. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

Durante a abertura do evento, a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina, destacou a importância do autocuidado e da valorização dos servidores da saúde, reforçando que a dedicação ao próximo deve caminhar junto com a atenção à própria saúde.

“É um privilégio estar aqui e ver o quanto essa ação representa o reconhecimento aos nossos servidores. Muitas vezes, nós, profissionais da saúde, cuidamos do outro e deixamos de cuidar de nós mesmos. É fundamental lembrar que só conseguimos oferecer um cuidado de qualidade quando também estamos bem. E, aproveitando este mês de outubro, deixo um apelo especial às mulheres que procurem o serviço de saúde e realizem sua mamografia. A prevenção é o primeiro passo para salvar vidas”, enfatizou.

Ana Cristina é secretaria Adjunta de Atenção à Saude da Sesacre. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, ressaltou que o mutirão simboliza o compromisso da gestão em garantir atenção contínua e humanizada aos servidores, reconhecendo sua contribuição essencial para o funcionamento da rede pública.

“Os servidores da Fundhacre merecem toda a atenção e o carinho da nossa instituição. Este mutirão foi planejado para que cada um se sinta valorizado e lembrado. Passamos por mudanças importantes, como a implementação do prontuário eletrônico, que exige uma nova dinâmica entre os setores, mas o essencial é que todos saibam que o cuidado com o servidor é prioridade. Quando o profissional se sente amparado, ele se fortalece para continuar cuidando de quem mais precisa”, declarou.

Implementação do prontuário eletrônico permite que haja andamento no atendimento dos servidores. Foto: Gleison Luz/Fundhacre

Entre os profissionais que participaram da ação, o médico ginecologista José Everton,  destacou a importância da iniciativa e o sentimento de gratidão por poder atender colegas de profissão.

“É gratificante estar aqui atendendo nossas próprias servidoras. São profissionais que todos os dias se dedicam aos outros e hoje têm a oportunidade de olhar para si mesmas. Essa iniciativa é um gesto de respeito e valorização, que fortalece vínculos e estimula o cuidado mútuo dentro da instituição”, afirmou.

Médico Jose Everton partipou da ação com consultas ginecológicas. Foto: Gleison Luz/ Sesacre

A gerente do Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador, Wanderléia Souza, destacou que a ação integra o calendário de atividades alusivas ao Mês do Servidor público e reforça a mensagem de que o bem-estar dos profissionais é parte fundamental da gestão em saúde.

“Esta é uma ação que simboliza o cuidado com quem cuida. O servidor é a base de funcionamento da Fundhacre, e sem ele nada acontece. Queremos que cada colaborador perceba o seu valor e entenda que cuidar da própria saúde é também uma forma de servir melhor à população”, enfatizou.

 

The post Fundhacre promove mutirão de atendimentos voltado à saúde dos servidores appeared first on Noticias do Acre.



Source link

Matérias Relacionadas

Acre

Deracre envia mais 200 toneladas de massa asfáltica para manutenção de ruas em Epitaciolândia

out 4, 2025
Acre

Deracre conclui asfaltamento do Ramal do Adolar, em Sena Madureira

out 4, 2025
Acre

Governo do Acre prevê entrega de novas obras até dezembro e prossegue avançando no desenvolvimento

out 3, 2025

VEJA TAMBÉM

Acre

Fundhacre promove mutirão de atendimentos voltado à saúde dos servidores

05/10/2025 Frankly
Fronteira

Educação de Brasileia acompanha escolas rurais e construção de poço artesiano

05/10/2025 Frankly
Acre

Deracre envia mais 200 toneladas de massa asfáltica para manutenção de ruas em Epitaciolândia

04/10/2025 Frankly
Acre

Deracre conclui asfaltamento do Ramal do Adolar, em Sena Madureira

04/10/2025 Frankly