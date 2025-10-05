Fundhacre promove mutirão de atendimentos voltado à saúde dos servidores





Em uma demonstração de cuidado e reconhecimento aos profissionais que dedicam suas vidas ao atendimento da população acreana, a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), realizou neste sábado, 4, um mutirão de atendimentos voltado exclusivamente aos servidores da instituição.

A ação teve como foco atender 228 colaboradores que se encontravam em demanda reprimida junto ao Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador (Nast), contemplando consultas nas especialidades de otorrinolaringologia, urologia, ginecologia e cirurgia vascular. A iniciativa reforça o compromisso do governo do Estado em promover qualidade de vida e bem-estar aos profissionais que atuam na linha de frente do Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecendo que o cuidado com o outro começa pelo cuidado com quem cuida.

Durante a abertura do evento, a secretária adjunta de Atenção à Saúde, Ana Cristina, destacou a importância do autocuidado e da valorização dos servidores da saúde, reforçando que a dedicação ao próximo deve caminhar junto com a atenção à própria saúde.

“É um privilégio estar aqui e ver o quanto essa ação representa o reconhecimento aos nossos servidores. Muitas vezes, nós, profissionais da saúde, cuidamos do outro e deixamos de cuidar de nós mesmos. É fundamental lembrar que só conseguimos oferecer um cuidado de qualidade quando também estamos bem. E, aproveitando este mês de outubro, deixo um apelo especial às mulheres que procurem o serviço de saúde e realizem sua mamografia. A prevenção é o primeiro passo para salvar vidas”, enfatizou.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, ressaltou que o mutirão simboliza o compromisso da gestão em garantir atenção contínua e humanizada aos servidores, reconhecendo sua contribuição essencial para o funcionamento da rede pública.

“Os servidores da Fundhacre merecem toda a atenção e o carinho da nossa instituição. Este mutirão foi planejado para que cada um se sinta valorizado e lembrado. Passamos por mudanças importantes, como a implementação do prontuário eletrônico, que exige uma nova dinâmica entre os setores, mas o essencial é que todos saibam que o cuidado com o servidor é prioridade. Quando o profissional se sente amparado, ele se fortalece para continuar cuidando de quem mais precisa”, declarou.

Entre os profissionais que participaram da ação, o médico ginecologista José Everton, destacou a importância da iniciativa e o sentimento de gratidão por poder atender colegas de profissão.

“É gratificante estar aqui atendendo nossas próprias servidoras. São profissionais que todos os dias se dedicam aos outros e hoje têm a oportunidade de olhar para si mesmas. Essa iniciativa é um gesto de respeito e valorização, que fortalece vínculos e estimula o cuidado mútuo dentro da instituição”, afirmou.

A gerente do Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador, Wanderléia Souza, destacou que a ação integra o calendário de atividades alusivas ao Mês do Servidor público e reforça a mensagem de que o bem-estar dos profissionais é parte fundamental da gestão em saúde.

“Esta é uma ação que simboliza o cuidado com quem cuida. O servidor é a base de funcionamento da Fundhacre, e sem ele nada acontece. Queremos que cada colaborador perceba o seu valor e entenda que cuidar da própria saúde é também uma forma de servir melhor à população”, enfatizou.

