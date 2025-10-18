Noticias da Fonteira

Acre

Deracre solicita à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República recursos para obras do Estado

out 18, 2025


O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), solicitou, nesta sexta-feira, 17, à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República (SRI) a liberação de recursos federais para obras estratégicas no estado.

Presidente do Deracre, Sula Ximenes, cumpre determinação do governador Gladson Camelí de garantir o avanço das obras no Acre. Foto: Luy Andriel/Deracre

“Cumprindo a determinação do governador, seguimos firmes na busca por recursos essenciais para avançar em obras que melhoram a vida da nossa gente”, destacou Sula Ximenes, presidente do Deracre.

A reunião contou com a participação de Elisa Pellegrini, chefe de gabinete do Secretário Especial de Assuntos Parlamentares, e do Assessor Especial da SRI, Marroni dos Santos Alves, que garantiu empenho no atendimento às demandas apresentadas pelo governo acreano.

Entre os pleitos discutidos estavam rodovias estaduais (ACs), a Orla de Brasileia, ramais contemplados por emenda parlamentar da ex-senadora e vice-governadora Mailza Gomes e a segunda fase do Anel Viário de Rio Branco. Segundo Marroni dos Santos Alves, os pedidos do Acre serão tratados com prioridade pelo governo federal, garantindo a continuidade e aceleração de projetos estratégicos no estado.

Governo do Acre busca liberação de recursos da União para obras estratégicas via Deracre. Foto: Luy Andriel/Deracre

A agenda reforçou a parceria entre o governo do Acre e o governo federal, permitindo a execução de obras que fortalecem a infraestrutura, beneficiam comunidades e promovem maior mobilidade e desenvolvimento regional.

