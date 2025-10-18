Noticias da Fonteira

Acre

Secretaria do Meio Ambiente participa de congresso nacional sobre agroecologia e justiça climática, na Bahia

out 18, 2025


Gestoras da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) participaram do 13º Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), que teve início na quarta-feira,15, e encerra neste sábado, 18, no campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Juazeiro, na Bahia.

O evento reuniu estudantes, pesquisadores, gestores públicos e representantes de comunidades rurais e tradicionais de todo país.

Com o tema “Agroecologia: convivência com os territórios brasileiros e justiça climática”, o congresso promoveu debates sobre segurança alimentar, políticas públicas, agricultura urbana, inovação tecnológica e enfrentamento às mudanças climáticas. A programação contou com painéis temáticos e apresentações para fortalecer a troca de experiências entre os participantes.

Representando a Sema, participaram a coordenadora de Educação Ambiental (EA), Esmilia Medeiros, e a assistente da coordenação de EA, Ana Cristina Jansen.

As servidoras participaram de painéis voltados à integração da agroecologia à educação ambiental, especialmente nas comunidades que vivem em unidades de conservação do Acre. Os conhecimentos adquiridos no congresso também irão subsidiar a revisão da Mochila do Educador Ambiental, material pedagógico utilizado pela equipe de educação ambiental em ações de sensibilização nas escolas e comunidades rurais.

“A presença da Sema no congresso reafirma nosso compromisso em disseminar técnicas e práticas sustentáveis como alternativas às queimadas e ao desmatamento, promovendo cadeias produtivas sustentáveis e fortalecendo políticas públicas voltadas à educação ambiental, à agroecologia e à conservação da biodiversidade”, destacou Esmilia Medeiros.

Na conferência, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciaram uma parceria para o financiamento da Rede de Pesquisadores em Agroecologia, com foco na implementação e monitoramento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo). A iniciativa busca fortalecer os sistemas de produção, manipulação e processamento de produtos orgânicos e de base agroecológica em todo o país.

