Desafio do Jarude: alunos conquistam material esportivo e garantem mais R$ 20 mil

Os alunos da Escola Armando Nogueira começaram a semana com uma surpresa especial nesta segunda-feira (10). Durante uma visita à instituição no ano passado, o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) ouviu dos estudantes e da direção que a maior necessidade da escola era material esportivo. Na ocasião, soube que as únicas duas bolas disponíveis haviam sido compradas pelo próprio professor de educação física.

O pedido foi atendido! Mas, antes de entregar os equipamentos, Jarude propôs um desafio para os alunos. “Eu estive aqui algumas vezes e na última vez falaram que estavam precisando de material esportivo. Eu trouxe, mas se eles vão ficar aqui ou vou levar de volta vai depender de vocês”, anunciou Jarude antes de explicar as regras.

Os estudantes tiveram que escolher quatro representantes – dois meninos e duas meninas – que, em 30 segundos, precisavam levar o maior número de artigos esportivos para dentro do gol. Tudo o que conseguissem carregar ficaria para a escola.

Ainda sobraram materiais, e o desafio ficou ainda mais emocionante: um estudante teve três chances para acertar uma cesta de basquete. Caso conseguisse, levaria todo o restante dos equipamentos. E ele conseguiu!

Mas a surpresa não parou por aí. Para anunciar mais uma emenda no valor de R$ 20 mil destinada à escola, um desafio extra foi lançado: se o aluno escolhido convertesse um pênalti, o recurso estaria garantido. E, com frieza digna de craque, ele bateu e marcou!

O diretor da escola, Marcos Silva, comemorou a iniciativa. “Agradeço ao deputado Jarude pela parceria aqui com a nossa escola, por atender esse pedido que vai ajudar tanto os nossos alunos”, destacou.

Claudemir Batuca, professor de educação física, também celebrou a conquista: “Graças a esse material, vamos poder fazer as nossas aulas com mais qualidade, sem contar nos treinos para que participemos dos Jogos Escolares e possamos competir. Muito obrigado, deputado, por esse olhar atento”, disse.

Além de proporcionar um momento de diversão e integração, o deputado reafirmou seu compromisso com a educação e o esporte, garantindo investimentos essenciais para os alunos da Escola Armando Nogueira. “Eu sempre digo que a educação é o melhor investimento que se pode fazer para transformar a vida de uma pessoa. Contem comigo”.

