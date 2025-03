Relatório de Alan Rick é aprovado e projeto que torna Sena Madureira a Capital Nacional da Castanha do Brasil vai à sanção

Prefeito Gerlen Diniz celebra aprovação e agradece apoio do senador

O município de Sena Madureira (AC) está mais perto de se tornar a Capital Nacional da Castanha do Brasil. O relatório do senador Alan Rick (União Brasil) ao Projeto de Lei nº 2.488/2023, que confere o título ao município, foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado (CRA) nesta quarta-feira, 12, em caráter terminativo. O PL agora segue para sanção presidencial.

O PL é de autoria do então deputado federal Gerlen Diniz, atualmente prefeito de Sena Madureira, e reconhece a relevância do município acreano no cenário da produção de castanha, tanto nacional quanto internacionalmente. O objetivo é impulsionar a economia local e valorizar o manejo extrativista sustentável do produto.

O senador Alan Rick enfatizou que o reconhecimento de Sena Madureira como Capital Nacional da Castanha do Brasil vai além do simbolismo do título. “Esse reconhecimento é um instrumento de promoção do desenvolvimento econômico e social da região, consolidando a posição de destaque de Sena Madureira e fortalecendo a identidade local”, destacou.

O relator também ressaltou que o título tem o potencial de atrair novos investimentos, valorizar o trabalho dos extrativistas e projetar o município nos cenários nacional e internacional.

“Trata-se de uma medida que resgata o orgulho de quem vive do extrativismo e convida o restante da nação a conhecer e respeitar o trabalho dessas comunidades. Além disso, o título reforça a importância da preservação ambiental atrelada ao manejo sustentável da castanha, elemento essencial para o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a conservação, realidade nas Reservas Extrativistas, como a Cazumbá-Iracema, onde estive tantas vezes”, disse o senador.

Gerlen Diniz também celebrou a aprovação do projeto. “Fiquei muito feliz com essa aprovação e agradeço o apoio do senador Alan Rick. Isso vai trazer muitos benefícios para Sena Madureira. Por exemplo, nós podemos pleitear, junto às estatais, em âmbito nacional, e às empresas privadas, como a Energisa e a Record, para realizarmos o Festival da Castanha em Sena Madureira. Isso vai atrair turismo para o município. Vai ajudar a desenvolver a nossa cidade, então é motivo de alegria”, comemorou.

A produção de castanha-do-brasil é um dos destaques do extrativismo do Acre, e Sena Madureira é um dos municípios que contribuem para esse posicionamento. Entre 2020 e 2022, o estado foi o segundo maior produtor da Amazônia Legal, mas liderou o faturamento na região no mesmo período, com R$ 128 milhões. Os dados são do Boletim de Conjuntura Econômica, divulgado pelo Fórum Empresarial do Acre.

