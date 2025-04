Desafio do Jarude chega à escola na Cidade do Povo e alunos disputam prêmio de R$ 20 mil

ASSESSORIA

Mais uma edição do Desafio do Jarude foi realizada nesta terça-feira (22) na Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, localizada na Cidade do Povo, em Rio Branco. A ação, promovida pelo deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), engajou os alunos em uma divertida e desafiadora competição que valeu a conquista de um prêmio de R$ 20 mil, para a aquisição de uniformes e calçados completos para a banda da escola.

A parceria entre a escola e o parlamentar não é de hoje. Jarude já destinou R$ 40 mil em emendas para a unidade de ensino, possibilitando a aquisição de materiais esportivos e instrumentos musicais para a banda escolar. Agora, diante da necessidade de novos uniformes para participação em desfiles e competições, a direção da escola recorreu novamente ao apoio do deputado.

Mas, desta vez, o apoio veio com um desafio.

“Dessa vez, não será dado, será conquistado”, disse Jarude ao anunciar a prova para os alunos. O desafio exigia equilíbrio, velocidade e trabalho em equipe: os estudantes precisavam percorrer cerca de 20 metros carregando copos com água, com o objetivo de encher uma garrafa de dois litros no tempo limite de um minuto. Apenas dois participantes podiam competir por vez, e cada um apenas um copo.

A empolgação foi grande entre os alunos, que toparam o desafio com entusiasmo. O próprio deputado explicou as regras e lançou o desafio de forma descontraída e motivadora:

“Eu sei que vocês precisam do uniforme completo para o desfile deste ano. Então, vou fazer a minha parte, se vocês fizerem a de vocês. Se completarem a prova, eu garanto os uniformes”, afirmou Jarude.

Segundo o diretor da escola, Cláudio André, o apoio tem feito diferença na motivação dos alunos.

“A escola tem muito a agradecer por esse olhar carinhoso que o senhor tem pelos nossos alunos, que são tão dedicados e merecedores”, declarou.

No final, os alunos cumpriram a missão no tempo estipulado e garantiram o prêmio. Agora, a banda escolar da Wilson Barbosa vai poder representar a escola com ainda mais orgulho nas competições de 2025.

Bom dia, colegas!

Segue abaixo um release com,o sugestão de publicação. Grata pela parceria.

Desafio do Jarude chega à escola na Cidade do Povo e alunos disputam prêmio de R$ 20 mil

ASSESSORIA

Mais uma edição do Desafio do Jarude foi realizada nesta terça-feira (22) na Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, localizada na Cidade do Povo, em Rio Branco. A ação, promovida pelo deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), engajou os alunos em uma divertida e desafiadora competição que valeu a conquista de um prêmio de R$ 20 mil, para a aquisição de uniformes e calçados completos para a banda da escola.

A parceria entre a escola e o parlamentar não é de hoje. Jarude já destinou R$ 40 mil em emendas para a unidade de ensino, possibilitando a aquisição de materiais esportivos e instrumentos musicais para a banda escolar. Agora, diante da necessidade de novos uniformes para participação em desfiles e competições, a direção da escola recorreu novamente ao apoio do deputado.

Mas, desta vez, o apoio veio com um desafio.

“Dessa vez, não será dado, será conquistado”, disse Jarude ao anunciar a prova para os alunos. O desafio exigia equilíbrio, velocidade e trabalho em equipe: os estudantes precisavam percorrer cerca de 20 metros carregando copos com água, com o objetivo de encher uma garrafa de dois litros no tempo limite de um minuto. Apenas dois participantes podiam competir por vez, e cada um apenas um copo.

A empolgação foi grande entre os alunos, que toparam o desafio com entusiasmo. O próprio deputado explicou as regras e lançou o desafio de forma descontraída e motivadora:

“Eu sei que vocês precisam do uniforme completo para o desfile deste ano. Então, vou fazer a minha parte, se vocês fizerem a de vocês. Se completarem a prova, eu garanto os uniformes”, afirmou Jarude.

Segundo o diretor da escola, Cláudio André, o apoio tem feito diferença na motivação dos alunos.

“A escola tem muito a agradecer por esse olhar carinhoso que o senhor tem pelos nossos alunos, que são tão dedicados e merecedores”, declarou.

No final, os alunos cumpriram a missão no tempo estipulado e garantiram o prêmio. Agora, a banda escolar da Wilson Barbosa vai poder representar a escola com ainda mais orgulho nas competições de 2025.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp