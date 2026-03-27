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Política

“Desvalorizar essa experiência é perder muito”, afirma Coronel Ulysses em homenagem a veteranos da segurança pública

mar 26, 2026

Em uma sessão solene realizada nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa do Acre, militares veteranos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram homenageados por suas trajetórias marcadas por dedicação e serviço à população. A iniciativa foi proposta pelo deputado estadual Gene Diniz e reuniu autoridades, familiares e representantes das forças de segurança.

O grande destaque da solenidade foi a participação do deputado federal Coronel Ulysses, que reforçou a importância de reconhecer e valorizar aqueles que construíram a base da segurança pública no estado. Em sua fala, o parlamentar enfatizou que a experiência desses profissionais é um patrimônio que não pode ser ignorado.

“Chegar à condição de veterano não é para qualquer um. São homens e mulheres que assumiram o compromisso de dar a própria vida pela sociedade. Ignorar essa experiência é perder muito”, declarou.

Coronel Ulysses também ressaltou que os veteranos têm papel fundamental na formação das novas gerações dentro das corporações, sendo exemplos vivos de disciplina, coragem e compromisso. Segundo ele, o reconhecimento público é uma forma de fortalecer as instituições e preservar valores essenciais da segurança pública.

A cerimônia evidenciou não apenas o respeito à história desses profissionais, mas também a necessidade de manter viva a contribuição que continuam oferecendo, mesmo após anos de dedicação ao estado.

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