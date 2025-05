Detran abre oficialmente o Maio Amarelo 2025 com corrida em Cruzeiro do Sul

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) deu início neste domingo, 4, à programação oficial do Movimento Internacional 2025 com a realização da 4ª edição da Corrida Maio Amarelo em Cruzeiro do Sul. O evento reuniu cerca de 350 participantes em um momento que uniu esporte, cidadania e conscientização sobre a segurança no trânsito.

A concentração começou às 6 horas da manhã no Estádio Arena do Juruá, ponto de partida e chegada da prova. Às 7h, os corredores largaram para os percursos de 5km e 10km, divididos nas categorias comunidade e servidor, ao longo da rodovia AC-405. A iniciativa marcou o início de uma série de ações educativas que serão realizadas durante todo o mês de maio.

Com o tempo de 19 minutos e 04 segundos, o eletricista Arlino Nascimento foi o vencedor na categoria Comunidade, no percurso de 5 quilômetros. “O Detran tá de parabéns por esse incentivo que tem dado à população, à prática do esporte e, além do mais, na segurança do trânsito. É um importante incentivo aí, o povo tem que ter esse cuidado e essa atenção no trânsito. No ano passado eu fiquei em segundo lugar nessa mesma competição. Então a gente vem pensando que sempre vai ter alguma surpresa. Pode ser que venha um concorrente mais forte, mas já estava nessa expectativa, nessa esperança que eu ia ganhar essa competição”, disse.

Pelo segundo ano consecutivo e com o tempo de 40 minutos e 13 segundos, Nete de Paula foi a vencedora da categoria Comunidade Feminino 10 quilômetros. “Eu me sinto muito feliz porque corrida de rua é o que eu gosto de fazer e a gente tem a oportunidade de mostrar todo o nosso esforço, o nosso treino, como hoje na corrida do Detran. Essa corrida é muito importante para a gente, nós, corredores de rua. Outra coisa muito importante é conscientizar a população de forma geral e principalmente os motoristas, de que os pedestres, os corredores também têm espaço. Ano que vem, se Deus permitir, estarei aqui mais uma vez”.

Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo é uma mobilização internacional que busca chamar a atenção da sociedade para necessidade de diminuir os índices de mortes e feridos no trânsito. Criado no Brasil em 2014, o movimento adota o amarelo — cor que simboliza atenção e advertência no trânsito — como referência visual, promovendo ações que envolvem órgãos públicos, empresas e a sociedade civil em prol de um trânsito mais seguro.

De acordo com a presidente do Detran, Taynara Martins, a mudança de comportamento nas vias começa com atitudes individuais. E a corrida, além de incentivar a prática esportiva, dá o pontapé aos trabalhos do Maio Amarelo com engajamento, diálogo e, claro, a presença da comunidade.

“Teremos diversos eventos durante todo o mês, tanto em Cruzeiro do Sul quanto em Rio Branco e em todo o estado. ‘Desacelere, seu bem maior é a vida!’ é o nosso lema em 2025, mas aqui na corrida nós aceleramos, chegamos, todo mundo bem e conseguimos o nosso objetivo, que é, com certeza, conscientizar mais pessoas para a atenção aos pedestres”, finalizou.

Classificação 5KM

Servidor Masculino

1º José Arles – 24’18’’

2º Jamilson França – 24’25’’

3º Willian Kennedi – 25’01’’

Servidor Feminino

1º Antônia Gabriela – 29’40’’

2º Celene Albuquerque- 31’

3º Vitoria Souza – 33’10’’

Comunidade Masculino

1º Arlino Nascimento – 19’04’’

2º Guilherme Ferreira – 20’59’’

3º Cauã Amorim- 21’40’’

Comunidade Feminino

1º Maria Antônia – 21’54’’

2º Benedita de Paula – 22’26’’

3º Fernanda Farias – 25’45’

Classificação 10km

Servidor Masculino

1º – Amazonino Bernardino – 40’44’’

2º – Ivaí Oliveira – 45’57’’

3º – Bruno Silva – 53’10’’

Comunidade Masculino

1º Isangelo Batista – 38’54’’

2º Romarisson Lima – 43’’

3º Carlos Augusto – 44’26’’

Comunidade Feminino

1º Nete de Paula – 40’13’’

2º Adervania Cruz – 46’20’’

3º Fabiana Alves – 46’58’’













































