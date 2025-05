Vice-governadora realiza caminhada em defesa da criança e inaugura quadra de esportes na Vila Restauração

A vice-governadora e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, realizou neste sábado, 3, na Vila Restauração, em Marechal Thaumaturgo, uma caminhada pela prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Em extensa agenda na região, Mailza participou do encerramento da oficina do Paif – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – e inaugurou uma Quadra Coberta Poliesportiva.

A titular da SEASDH chegou na Vila Restauração, após uma viagem de sete horas de barco pelo rio Tejo. No trajeto ela fez paradas em comunidades ribeirinhas. Na Vila da Alegria, almoçou na casa do pastor Antônio José da Silva, morador há mais de 30 anos na região. “Me emociona ver a organização das casas ribeirinhas, o simples e aconchegante jeito do povo juruaense nos acolher. É preciso andar para conhecer a alma do nosso povo”.

Na chegada à Vila Restauração, ela participou da campanha “Faça Bonito”, ação realizada na escola Zilda Vasconcelos, seguida por uma caminhada ao lado do prefeito Valdélio Furtado, o deputado federal José Barbary, vereadores e secretários municipais com a participação da comunidade.

“Foi um momento especial essa caminhada em defesa dos direitos e da proteção de nossas crianças e adolescentes, uma ação tão bem organizada pela prefeitura do município e com participação da comunidade escolar, professores e os moradores da vila”, disse Mailza.

Na manhã deste domingo, dia 4, a vice-governadora prestigiou o encerramento da oficina Paif e inaugurou uma Quadra Poliesportiva construída com recursos frutos de emenda parlamentar de quando foi senadora da República. “É gratificante poder retornar a Vila Restauração para inaugurar essa quadra construída com recursos do meu trabalho como senadora. Um investimento de R$ 800 mil. Nada paga o sorriso da juventude beneficiada”.

Título de Cidadã Thaumartuguense – Uma Sessão Itinerante da Câmara de Vereadores marcou a entrega do título de cidadã thaumartuguense à vice-governadora Mailza. A indicação foi do progressista Francisco Ribeiro e teve aprovação unanime dos demais vereadores. “É um reconhecimento que vou carregar com gratidão o resto de minha vida, um sentimento a mais de responsabilidade e, ainda, mais vontade de seguir contribuindo com o desenvolvimento e o bem-estar do nosso povo”, disse emocionada a vice-governadora.

Mailza dedicou a honraria à família, lembrando dos pais, Alciole (in memoriam) e dona Cleusa, e os filhos: Henry Miguel, Helena e Theodora, além de Madson Cameli, o esposo. “Eles representam o amor mais puro e a maior instituição que existe: a família”.

O prefeito de Marechal Thaumaturgo Valdélio Furtado, disse que o título é um reconhecimento do povo thaumartuguense ao trabalho da vice-governadora. “Ela ajudou como senadora da República, é uma gestora presente em nosso município, merece essa honrada homenagem”.

O deputado federal Zezinho Barbary agradeceu o apoio recebido pela vice-governadora. “A população de Marechal Thaumaturgo sabe reconhecer o trabalho de quem ajuda o município a se desenvolver”, destacou.

The post Vice-governadora realiza caminhada em defesa da criança e inaugura quadra de esportes na Vila Restauração appeared first on Noticias do Acre.





Source link

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp