No final da tarde desta segunda-feira dia 20 de janeiro aconteceu a tradicional procissão percorrendo as principais ruas de Epitaciolândia. A missa aconteceu na paroquia, a procissão reuniu milhares de pessoas do Brasil, Bolívia e Peru.

No centro de eventos no antigo aeroporto aconteceu o rodeio e outras atividades para comemorar o dia de São Sebastião, padroeiro de Epitaciolândia.

