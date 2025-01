Jovem estudante de Epitaciolândia tira nota 920 na redação do ENEM

Frankly Sousa



O estudante Pedro Henrique Rodrigues Salvador, de 18 anos, estudante do ensino fundamental e ensino médio em escolas públicas obteve nota 920 na redação do ENEM.

O jovem tem o sonho de um dia cursar medicina na universidade federal do Acre (UFAC). Nascido em Rio Branco – AC, sua preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) foi desafiadora em vários quesitos, muitas vezes deixou de lado amigos e diversões para poder passar horas estudando, pois seu sonho é cursar medicina em uma universidade federal e sabia que iria ter que me abdicar de muitas coisas no processo.

O jovem comemora a nota e almeja voos mais altos: “Meus objetivos no exame eram alcançar notas altas, principalmente na redação, onde isso só foi possível graças ao apoio de minha mãe Vanessa Machado e de meu pai Francisco Reginaldo, de meu irmão Antônio Júnior, meu padrinho Flávio Siqueira e madrinha Graça Siqueira, que serviram de inspiração para essa jornada. Devo essa conquista também aos professores e direção da escola de 2º grau Belo Porvir, onde fui muito bem acolhido e obtive educação durante 3 anos de Ensino Médio.”

O jovem ainda agradece pelos seus professores pela conquista: “Devo agradecimentos também aos professores do curso FILADD e professora Bella Nazar, por seus aulões de redação e metodologias de ensino que fizeram a total diferença. Estou muito feliz por honrar e orgulhar não só a minha família, mas também as pessoas que estiveram comigo em toda trajetória até o tão esperado dia do exame.”

O jovem espera que com essa nota, consiga ser aprovado e ingressar na faculdade de medicina pela UFAC, e em seis anos, realizar o sonho de se tornar um médico e salvar vidas.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp