Domingo de trabalho: Ruas de Brasiléia recebem massa asfáltica 

Com a chegada do verão, os trabalhos serão intensificados.

A prefeita Fernanda Hassem coordenou pessoalmente neste domingo (3), os trabalhos que estão sendo realizados pela equipe da secretaria municipal de obras em algumas ruas de Brasiléia.



Acompanhada do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado e do Secretário Francisco Lima, Fernanda Hassem esteve na Rua Manoel Ribeiro.

A referida rua, a exemplo de outras, está sendo preparada para receber massa asfáltica, fruto de convênio firmado entre Prefeitura de Brasiléia e Governo do Estado através da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento ( SEINFRA).



O secretário de Obras Lima Andrade coordena a equipe. ” Estamos neste domingo preparando a Rua Manoel Ribeiro para o asfalto, pedimos a compreensão dos moradores de Brasiléia, a rua estará interditada para que a equipe possa realizar o trabalho”, disse o secretário.

De acordo com a Prefeita Fernanda Hassem a expectativa é de que, com a chegada do verão, diversas ruas do município sejam contempladas com asfalto.



” O período invernoso infelizmente nos impede de trabalhar nas ruas, mas com a chegada do verão teremos muito trabalho e muitas ruas de nossa querida Brasiléia serão contempladas com a massa asfáltica. De pronto agradeço a nossa equipe e a parceria do governo do Estado, via Seinfra”, afirmou Fernanda Hassem.

As Ruas: Geni Assis, Domingos Lopes e Pedro Pereira são algumas onde o trabalho já está sendo executado.

