Ordem de serviço de quase R$ 5 milhões de indicação de Mara Rocha é assinada durante festa de aniversário de Plácido de Castro

A Deputada Federal Mara Rocha participou de solenidade, na tarde dessa quarta-feira (30/03), quando o prefeito Camilo da Silva, assinou ordem de serviço para o começo das obras de recapeamento de ruas no município de Plácido de Castro.

As obras são frutos de indicação extraorçamentária da Deputada Mara Rocha, no valor de quase R$ 5 milhões, ainda em 2019 e 2020, a pedido do ex-PrefeitoGedeon Barros, e atenderá à Vila Campinas, Avenida Diamantino Augusto de Macedo e outras ruas do município.

As obras permitem uma melhor infraestrutura em Plácido de Castro, melhorando o transporte e a qualidade de vida da população.

“Esse recurso foi um pedido do meu querido amigo, ex-prefeito Gedeon Barros, ainda em 2019 e 2020 , e visa melhorar as condições de trafegabilidade de Plácido. A cidade, como um todo, será beneficiada com essas obras”, afirmou a parlamentar.

“Tenho um compromisso com Plácido de Castro, onde consegui uma grande votação e, seguindo os passos do Vice-Governador Wherles Rocha, que sempre destinou muitos recursos para lá, me concentrei em atender o município com o máximo de indicações. Algumas máquinas que destinei já foram pagas e espero poder continuar ajudando a esse município que sempre me acolheu tão bem”, finalizou Mara Rocha

