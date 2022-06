Corpos das duas vítimas chegaram ao IML de Rio Branco na madrugada deste domingo (12) — Foto: Arquivo/Instituto de Análise Forense do Acre

Duas pessoas foram mortas no interior do Acre neste fim de semana. O primeiro crime ocorreu no município de Porto Acre, no sábado (11). O segundo aconteceu em um ramal na cidade de Plácido de Castro no mesmo dia.

De acordo com informações repassadas à equipe da Rede Amazônica Acre, a vítima foi assassinada no Ramal da Pousada, em Porto Acre, e identificada como Aparecido Gadelha dos Anjos, de 28 anos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco e chegou na madrugada deste domingo (12).

O segundo crime também teria ocorrido no sábado (11). Fernando da Silva Morais foi morto a tiros e o crime ocorreu na BR-364, na Vila campinas, no município de Plácido de Castro. O corpo também chegou ao IML da capital acreana na madrugada deste domingo (12).

