Educação do Acre realiza 2º Seminário de Psicologia para fortalecer a atenção psicossocial nas escolas

Com foco no fortalecimento da atenção psicossocial no ambiente escolar, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Formação e Assistência Educacional, realiza, nos dias 29 e 30, terça e quarta-feira, o 2º Seminário de Psicologia, com o tema “Desafios e Oportunidades para o Fortalecimento da Atenção Psicossocial nas Escolas”. O evento, sediado no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, conta com atividades presenciais e transmissão online pelo canal da Educação do Acre no YouTube.

Voltado para profissionais da educação, psicólogos, assistentes sociais, acadêmicos, pais e representantes da Rede de Atenção Psicossocial, o seminário propõe o debate de estratégias para a promoção da saúde mental e o bem-estar da comunidade escolar.

Cerca de 2.500 pessoas participam presencialmente, distribuídas entre o teatro, salas de apoio com telões e canais virtuais disponibilizados aos 22 municípios do estado.

Com uma programação diversificada, o evento oferece palestras, mesas-redondas, minicursos, oficinas e apresentações culturais. Especialistas de diferentes estados abordam temas relevantes para o enfrentamento das demandas psicossociais no ambiente escolar, promovendo a troca de experiências e a construção de estratégias efetivas.

“Os temas abordados vão desde a saúde mental do educador, relações interpessoais e competências socioemocionais até a inclusão e o respeito às diversidades. Precisamos investir em nossa saúde mental para que possamos compartilhar esses conhecimentos de forma saudável com nossos alunos”, destacou a psicóloga Florisa Sobralino de Oliveira.

A chefe do Departamento de Formação e Assistência Educacional da SEE, professora Lídia Cavalcante, ressaltou a importância de começar esse processo pelos profissionais da educação. “Precisamos começar por nós, professores, cuidando da nossa saúde mental e física, para que possamos oferecer isso aos nossos alunos”, afirmou.

A preocupação em garantir o acesso aos conteúdos também se refletiu na organização do evento, que disponibilizou a transmissão online pelo YouTube.

“Vivemos um cenário de instabilidade nas relações interpessoais, no trabalho e no meio ambiente. Por isso, é fundamental fortalecer alunos e professores com competências socioemocionais. Precisamos prepará-los para os desafios do século XXI”, destacou o palestrante Felipe Magane, de São Paulo, que elogiou a iniciativa do governo acreano e a receptividade do povo local.

Na prática escolar, a importância do tema se confirma diante dos desafios cotidianos. “Lidar com os problemas emocionais e psicossociais dos nossos estudantes é um desafio diário. Muitas vezes nos deparamos com situações de vulnerabilidade extrema, fome, abandono, ansiedade, até mesmo contato direto com a violência”, relatou o professor Edson Viana, gestor da escola Marina Vicente, localizada no bairro Boa União.

Para o gestor, a formação oferecida pelo seminário é essencial. “Não podemos agir apenas com base na emoção. Precisamos de formações como essa, que nos ofereçam subsídios e embasamento legal para tomar as decisões certas e acolher nossos alunos da melhor forma possível”.

































































