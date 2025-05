Curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos é ofertado a moradores da Serra do Divisor

Há oito horas de viagem partindo do Rio Japiim e adentrando no Moa, em Mâncio Lima, as comunidades Pé da Serra e Gilbratar, no Parque Nacional Serra do Divisor, receberam o curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos nesta quarta-feira, 30. O curso é uma realização do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (leptec).

O objetivo do curso, segundo Ivonaldo Portela, supervisor administrativo da Escola de Gastronomia Miriam Assis Felicio, coordenada pelo leptec, é apresentar temas básicos na manipulação de alimentos e atualizar os conhecimentos que fazem toda a diferença na qualidade do produto final. “Vim a convite da Sete pra fazer a capacitação dos profissionais de cozinha que trabalham aqui na comunidade, tudo isso visando mais qualidade nos serviços oferecidos aos turistas que vierem aqui e para a própria comunidade”, apontou.

Josimar Moreira da Silva, presidente da Associação de Preservação e Ecoturismo da comunidade Pé da Serra, destacou que o curso faz a diferença para os moradores da região. “É a primeira vez que eu estou participando desse curso aqui. A importância desse curso é que nós podemos aprender como fazer o alimento para receber os turistas com uma boa alimentação dentro dos padrões. Tem algumas pessoas que já atuam na área e outras estão começando agora. Então, vão participar do curso e aprender pra começar a atuar na área. Vai ser bom pra todo mundo aqui na comunidade”, disse.

Antônia Gracilândia Coelho de Lima, mais conhecida como dona Graça, é proprietária da Pousada Canindé da Serra. Ela e outras duas cozinheiras são as responsáveis pelos pratos da hospedagem. Durante a Semana Santa, dona Graça conta que atendeu 37 hóspedes e deu conta de alimentar a todos. “Não é fácil, mas estamos todas acostumadas a preparar comida em grande quantidade. Graças a Deus, tudo acontece da melhor forma”, afirmou.

Sobre o cardápio, Dona Graça revelou que os moradores têm preferência por pratos como peixe, carne e galinha caipira, no almoço e jantar. No café da manhã e no lanche da tarde o café regional é bem recebido. “Oferecemos cuscuz, tapioca, banana frita, bolinho de chuva, ovos e macaxeira no café da manhã. Isso tem agradado muito”, explicou.

Sempre com um sorriso no rosto, Dona Graça convidou a todos para conhecerem e experimentarem os pratos feitos na Serra do Divisor. “Estamos de braços abertos para receber quem quiser provar um pouco da nossa comida”, convidou.

A diretora de Assessoramento Técnico Especial, Núbia Musis, enfatizou o potencial que os moradores têm para o desenvolvimento local.

“Nosso objetivo é melhorar a infraestrutura que já possui e garantir que todos possam aproveitar ao máximo as oportunidades. Nosso papel, como secretaria, é fomentar essas iniciativas e garantir que a segurança e o bem-estar de todos sejam priorizados”, concluiu.

Os moradores das comunidades Pé da Serra e Gilbratar receberam, nesta terça-feira, 29, o curso de Primeiros Socorros, realizado pelo governo do Acre, por meio da Sete, em parceria com o Corpo de Bombeiros (CBMAC).

