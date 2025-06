Educação do Acre realiza aulão online voltado para alunos da EJA, ex-alunos e comunidade nesta segunda

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) realiza, nesta segunda-feira, 23, mais um aulão online ao vivo do programa Pré-Enem Legal. A transmissão será feita diretamente do Centro de Mídias Educacionais do Acre (Cemeac), a partir das 18h30, pelo canal oficial da SEE no YouTube: youtube.com/@educacaodoacre.

O aulão é voltado especialmente para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ex-alunos da rede estadual e para a comunidade em geral que deseja se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Uma oportunidade de preparação gratuita e acessível que busca democratizar o acesso ao ensino.

Durante a transmissão, serão abordadas as quatro áreas do conhecimento exigidas no Enem: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, com explicação teórica e resolução de questões. A proposta é oferecer uma revisão dinâmica e interativa, com conteúdos alinhados à matriz do exame.

Para garantir o acesso dos estudantes da EJA, as escolas estaduais que ofertam essa modalidade de ensino estão organizando espaços com internet e estrutura adequada para que os alunos possam acompanhar o aulão diretamente da unidade escolar. Já ex-alunos e demais interessados da comunidade podem assistir de onde estiverem, por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet.

O secretário de Estado de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, destaca a importância da ação como forma de inclusão e incentivo à continuidade dos estudos. “O Pré-Enem Legal tem esse compromisso de chegar a todos os públicos. E com esse aulão, queremos motivar não só os alunos da EJA, mas também quem já concluiu os estudos e ainda sonha com uma vaga no ensino superior. O conhecimento precisa estar ao alcance de todos”, afirma.

O programa Pré-Enem Legal é um programa do governo do Acre e uma das principais ações da SEE para fortalecer a preparação dos estudantes da rede pública e ampliar as oportunidades de ingresso no ensino superior.

