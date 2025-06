Segurança Pública realiza operação com foco no combate à criminalidade em Rio Branco

Durante todo o final de semana, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) realizou uma operação integrada em pontos estratégicos da capital, Rio Branco. A ação contou com a participação dos alunos do Curso de Formação de Operadores Aerotáticos (COA) e do Curso Operacional Integrado de Segurança Pública (Coisp), que estão em fase de conclusão de suas formações.

A operação teve como objetivo reforçar o combate à criminalidade e garantir a presença ostensiva das forças de segurança nas áreas mais sensíveis da cidade. Segundo o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, a mobilização representa o compromisso do governo com a segurança da população. “Estamos intensificando as ações integradas e ampliando a presença das forças de segurança nos bairros com maior incidência de ocorrências. Essa operação mostra a importância da capacitação contínua dos nossos agentes e do fortalecimento do Sistema Integrado de Segurança Pública”, destacou.

A operação consolida a integração entre capacitação e atuação prática no combate à criminalidade. O coordenador do Coisp, Fabrizzio Sobrera, ressaltou o papel formativo da ação para os alunos, além do impacto direto na segurança da comunidade. “Estamos hoje aqui na Cidade do Povo completando mais um ciclo de formação do Curso de Operações Aerotáticas, no qual também concluímos a etapa do Coisp. Aqui os alunos estão colocando em prática tudo que aprenderam durante as instruções. É, mais uma vez, a segurança pública se fazendo presente para garantir a tranquilidade da população de bem”, afirmou.

O COA, que teve início há cerca de 15 dias, visa capacitar profissionais das forças de segurança para atuação em regiões estratégicas como Rio Branco e Juruá. O curso foca em operações táticas com uso de aeronaves, resgates, patrulhamentos e missões de alto risco, ampliando a capacidade técnica das equipes envolvidas.

Já a 23ª edição do Coisp tem como missão padronizar as práticas operacionais das instituições que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). Entre os conteúdos abordados estão técnicas de abordagem a veículos e pessoas, uso de armamento, munição e tiro, algemamento, sobrevivência policial e aplicação de torniquetes táticos, além de palestras voltadas para o aprimoramento profissional.

Um dos instrutores do curso, Alciderlando Furtado, destacou a importância da atividade prática para a formação profissional. “Tivemos uma semana intensa de capacitação e hoje estamos colocando em prática tudo que aprendemos. Esse curso integrado está sendo essencial. Aqui estamos fazendo a manutenção da ordem pública e realizando patrulhamentos, é uma experiência que reforça nossa preparação para servir com eficiência”, disse.





























